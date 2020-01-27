Энергетика
Радио SputnikЦена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась до 59,31 доллара за баррель, сообщает РИА Новости. По данным лондонской биржи ICE, нефть подешевела на 2,32%. В последний раз цена нефти Brent находилась ниже 60 долларов за баррель осенью прошлого года.
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Путин обновил состав президиума Госсовета
Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Общество
Обломки самолета ВВС США, разбившегося в Афганистане, сняли на видео
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Шведский автопроизводитель Volvo намерен втрое увеличить продажи своих гибридных моделей, чтобы избежать штрафов, которые могут стоить компании четверти ее годовой прибыли.
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«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
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Ожидаемый миллионами Apple iPhone SE 2 будет дороже, чем считалось
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Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Происшествия
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Экономика
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Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
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Судебные приставы в Курской области нашли должника, который сменил пол, чтобы не платить 800 тыс. рублей алиментов своему несовершеннолетнему ребенку.
Кино
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Неделю назад отечественный прокатчик «Каскад фильм» предложил зрителям выбрать локализованное название нового фильма с Дэниэлом Рэдклиффом Guns Akimbo — и вот результаты голосования подошли к концу.
Политика
В «Единой России» рекомендовали исключить главу Чувашии из партии
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Армия и оружие
Истребители ВВС США перехватили два российских вертолета Ми-17 в Сирии
В издании Avia.pro, сославшись на запись в соцсети Twitter, сообщили о том, что российские вертолеты Ми-17 были перехвачены истребителями ВВС США в Сирии.
Авто
В сети появилось фото обновлённого Hyundai Santa Fe
Снимок рестайлингового Hyundai Santa Fe в камуфляже обнародовало издание KCB.
Общество
Макрон отметил роль Красной армии в освобождении Освенцима
Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау на территории Польши.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Происшествия
В Улан-Удэ россиянина госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Улан-Удэ с подозрением на коронавирус госпитализировали жителя России, путешествовавшего по Азии.
Шоу-бизнес
Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов
Актриса попросила, чтобы ей не дарили цветы.
Гаджеты
Через неделю WhatsApp перестанет работать на устаревших смартфонах
На официальном сайте мессенджера сообщается, что с 1 февраля 2020 года WhatsApp прекратит поддержку операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8. Теперь пользоваться приложением смогут лишь юзеры Android 4.0.3, iOS 9 и выше.
Армия и оружие
Россия завершила поставку второго полкового комплекта С-400 в Китай
Россия завершила поставку в КНР второго полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».
Политика
Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
Израильтянка Наама Иссахар решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, сообщили РБК представители защиты Иссахар, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин.
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Напомним, Павел и Алана поженились семь лет назад.
Биатлон
Саратовская биатлонистка стала чемпионкой мира среди юниорок
Сегодня, 27 января, биатлонистка из Саратова Анастасия Халиуллина стала чемпионкой мира среди юниорок.
Политика
Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового первого замглавы Росгвардии.
Здоровье
В Казахстане работают над вопросом эвакуации граждан из КНР
Власти Казахстана прорабатывают вопрос эвакуации студентов из Китая в связи с распространением коронавируса, заявил журналистам 27 января главный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин на пресс-конференции.