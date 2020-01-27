Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с ноября

Отмечается, что последний раз цена нефти за баррель опускалась ниже $60 1 ноября 2019 года.
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с ноября

RT на русском20:40

Нефть подешевела почти на 2,5%

Эхо Москвы20:03

Цена на нефть Brent впервые с ноября 2019 года опустилась ниже 60 долларов за баррель

Life.ru19:34

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 на новостях о коронавирусе

Московский Комсомолец20:29

Нефть Brent упала ниже $60

News.ru20:36

Цена нефти Brent опустилась ниже $60

Аргументы и Факты20:06
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Происшествия

Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы

РИА Новости 17:02
Происшествия

Полиция установила личность бросившего детей в Шереметьево мужчины

РБК 19:56
Хоккей

Команда Андрея Василевского проиграла в финале Матча звезд НХЛ

В составе команды Атлантического дивизиона играл голкипер "Тампы" Андрей Василевский - единственный представитель России на Матче звезд НХЛ.
ТАСС Спорт вчера в 23:11
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Китае за один день выросло на треть

Сутками ранее сообщалось о 1975 зараженных новым коронавирусом. Также число предполагаемых случаев заболевания выросло на 3806.
Вечерняя Москва 19:39
Экономика

«Магнит» подключился к факторинговой платформе Factorin

Поставщики "Магнита", работающие с ритейлером на условиях отсрочки платежа, получили доступ к быстрому финансированию от крупных банков и факторинговых компаний, которые подключились к независимой блокчейн-платформе Factorin.
ADVIS.ru 24 января в 01:29
Здоровье

Гастроэнтеролог назвал неочевидные симптомы опасных болезней

Изжога может быть симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или язвы 12-перстной кишки, желудка.
Говорит Москва 10:41
Происшествия

В Чите нашли мать проживавших в заброшенном доме четырёх детей

RT на русском 14:59
Энергетика

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии одобрил внесение изменений в соглашение по газу с РФ.
ИА REX вчера в 05:33
Кино

Дополнительные сеансы «Холопа» ввели в США и Канаде

В некоторых кинотеатрах все места в зрительном зале были раскуплены ещё до премьеры, поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто введены дополнительные сеансы.
News.ru вчера в 19:49
Общество

Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

В социальных сетях появились фотографии с рынка морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где, предположительно, началась вспышка коронавируса.
Российская газета 14:04
Авто

Daimler получит миллиардные штрафы из-за Tesla

Для Daimler ограничение составляет 102,8 г/км. Данные PA Consulting, Daimler сообщают о том, что сумма штрафа составит 1,1 млрд долларов.
Тарантас Ньюс вчера в 03:42
Технологии

Создана интерактивная карта распространения китайского коронавируса

Центр системных исследований и инжиниринга создал специальную онлайн-панель для мониторинга распространения из Китая нового штамма коронавируса 2019-nCoV.
Профиль 13:13
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате Европы.
ТАСС Спорт вчера в 10:51
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Политика

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.
РИА Новости 18:46
Общество

Алена Водонаева снова оскорбила получателей маткапитала

Известная российская модель Алена Водонаева прокомментировала свои слова о "быдле", которое, по ее мнению, будет заводить детей ради материнского капитала.
Блокнот.ру 08:48
Политика

Болгария выслала двоих подозреваемых в шпионаже российских дипломатов

Два российских дипломата, которых Болгария обвинила в шпионаже, 26 января покинули территорию страны.
РБК 13:53
Экономика

Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 16:19
Общество

Роспотребнадзор разработал меры против распространения коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора подготовили пакет мер для того, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса на территории РФ.
Российская газета 20:53
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 15:34
Единоборства

Боец Немков сразится за пояс чемпиона Bellator 9 мая

По информации издания, поединок состоится 9 мая в рамках бойцовского промоушена Bellator.
Лезги газет 17:39
Здоровье

Нарколог из Бердска рассказал, как победить алкоголизм в Сибири

Медики подчеркнул, что в Бердске хуже всего ситуация с алкоголизмом, поскольку алкоголь легкодоступен.
RuNews24.ru 04:35
Политика

Песков: у Мишустина был карт-бланш при формировании кабмина

Для создания нового состава кабинета министров задействовали кадровый резерв президента, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Вечерний курьер 20:03
Культура

Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

iReactor вчера в 14:32
Здоровье

Врач рассказал, кто чаще всего получает травмы в гололед

Женщины старше 50 лет чаще всего получают зимой травмы, наиболее распространенными среди них являются перелом шейки бедра и лучевой кости в области запястья, сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, доктор медицинских наук, врач-травматолог-ортопед Багавдин Ахмедов.
РИА Новости 19:24
Экономика

В России резко увеличились цены на йод

В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента.
Lenta.ru 20:35
Энергетика

Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае

Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
REGNUM 08:18
Общество

Суд Владивостока начал слушать иск генпрокуратуры к экс-мэру Пушкареву

В понедельник Советский районный суд Владивостока начала рассмотрение иска генеральной прокуратуры РФ к бывшему главе Владивостока Игорю Пушкарев, сообщает РИА Новости из зала суда.
Российская газета 20:34
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
РИА Новости 16:14
Хоккей

Уэйн Гретцки: «У Овечкина есть шанс побить мой бомбардирский рекорд»

Матч ТВ вчера в 02:15
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