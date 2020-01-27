Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с ноября

Отмечается, что последний раз цена нефти за баррель опускалась ниже $60 1 ноября 2019 года.
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Нефть «пошла на поправку» после спада из-за коронавируса

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Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

РИА Новости26 января в 22:46
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 14:34, Ашберн
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Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 09:30
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США расширили антироссийские санкции

США ввели санкции против восьми граждан Украины и России и российской компании Гранд Сервис Экспресс, говорится в документе, опубликованном на сайте минфина США.
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ЦИАН оценил количество пятиэтажек под снос в регионах России

«В 16 крупнейших региональных рынках (города-миллионники, Московская и Ленинградская области) из 107 тыс. многоэтажных жилых домов московским критериям включения в программу реновации соответствует около 27% от числа зданий, на которые приходится 18% площади жилого фонда», — отмечают аналитики.
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Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 28—29 января сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5—1,75% годовых.
RT на русском 14:08
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости 05:33
Политика

Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
РБК 10:30
Политика

Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Ведомости 12:01
Наука

В Австралии китайский коронавирус смогли вырастить в лаборатории

Специалисты научного института из Австралии создали новый вид коронавируса вне Китая.
ToDay News Ufa 02:40
Политика

Европарламент одобрил соглашение о выходе Британии из ЕС

Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, передаёт Sky News.
RT на русском 12:45
Футбол

Лучший бомбардир «Крыльев Советов» перейдет в «Спартак»

Павел Андреев, агент форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева, заявил, что футболист в ближайшее время перейдет в московский «Спартак».
РБК 13:50
Общество

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 13:44
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Российская газета 08:33
Армия и оружие

Десять лет назад в воздух поднялся первый Су-57

Ровно 10 лет назад, 29 января 2010 года, первый летный экземпляр Т-50 (Су-57) впервые поднялся в воздух, совершив полет длительностью около 45 минут.
Газета.Ru 00:25
Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Бруну Фернандеша

"Манчестер Юнайтед" объявил о достижении соглашения со "Спортингом" по трансферу полузащитника Бруну Фернандеша.
Soccer.ru 11:38
Армия и оружие

В Афганистане назвали причину крушения самолета ВВС США

Shraibikus News 11:26
Политика

СБУ вывезла на Украину экс-министра угольной промышленности ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины вывезли с территории ДНР на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР, сообщила 29 января пресс-служба ведомства.
REGNUM 06:37
Авто

Испанцы представили Seat Leon нового поколения

Seat Leon будет оснащаться бензиновыми турбомоторами: трёхцилиндровым объёмом один литр (90 или 110 л. с.) и четырёхцилиндровыми объёмом 1,5 литра (130 или 150 л. с.) или 2,0 литра (190 л. с.), а также дизелем 2.0 TDI мощностью 115 или 150 сил.
Wroom.ru 07:32
Общество

В Москве госпитализировали главу Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что находится в больнице из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания.
РИА Новости 12:44
Политика

Комиссия ПАСЕ отклонила поправки к резолюции о полномочиях России

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации.
Газета.Ru 12:35
Общество

Чешские программисты за два дня бесплатно создали сервис, на который министр хотел потратить 16 млн евро. Его уволили

Программисты из Чехии бесплатно создали государственный сервис, на который министерство транспорта хотело потратить более 400 миллионов чешских крон (около 16 миллионов евро).
Дождь 10:15
Религия

Протоиерея Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище

Настоятель московского храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин умер 26 января на 52-м году жизни.
РБК вчера в 07:18
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Тренер «Вашингтона»: «Овечкин хочет выиграть Кубок Стэнли»

ГЛАС.RU 07:21
Политика

Кучма подтвердил планы Киева пересмотреть Минские соглашения

В тексте Минских соглашений четко прописаны пункты, реализация которых предполагает мирное урегулирование конфликта на Украине.
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Экономика

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%.
Известия 27 января в 16:01
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Боатенг ударил Горецку на тренировке «Баварии»

На тренировке «Баварии» произошла стычка между защитником Жеромом Боатенгом и хавбеком Леоном Горецкой, информирует Bild.
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Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
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В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку

РИА Новости 06:42
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На Украине снизили цену на газ для промышленности

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
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Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
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В Баку самолет вернулся в аэропорт после столкновения со стаей птиц

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