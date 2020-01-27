Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Мартовские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,30%, составив $52,40 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать67

Подробнее о событии

Коррекция на рынке нефти продолжается в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 21:37

Баррель подхватил вирус

Российская газетавчера в 11:12

Нефть упала ниже $59 впервые с конца октября 2019 года

РБК27 января в 04:30

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 00:16

Brent может опуститься до $55 на фоне новостей о коронавирусе

ТАСС27 января в 09:01

Нефть «пошла на поправку» после спада из-за коронавируса

REGNUMвчера в 12:50

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

РИА Новости26 января в 22:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Экономика

В России поставлен рекорд по продажам смартфонов

В России поставлен новый рекорд по продажам смартфонов. По итогам 209 года оказалось, что их было реализовано 30,14 миллионов штук.
Комсомольская правда 00:14
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
Авто

«Русский Prado» от УАЗ оснастят новой коробкой передач

Внедорожник, который станет преемником нынешнего Patriot, получит новую раму, независимую переднюю подвеску, совершенно другой интерьер — преимущественно в задней части, а также иную головную оптику и задние фонари.
AutoNews вчера в 05:49
Политика

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
РИА Новости 01:25
Шоу-бизнес

Телеведущая Виктория Боня вышла на связь после своего «исчезновения»

Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня, чьи поклонники были обеспокоены ее "исчезновением", нашлась.
РИА Новости вчера в 23:05
Политика

МИД разъяснил ситуацию с договором с США о Беринговом проливе

Обсуждение ситуации вокруг договора с США по Беринговому проливу прошло в понедельник, соглашение продолжает действовать во временном режиме, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 27 января в 05:49
Происшествия

В Кемерове госпитализировали двух вернувшихся из Китая туристов

Двух пассажиров - взрослого и ребенка - с синдромами острого респираторного заболевания, прибывших накануне в Кемерово из Китая, отправили из аэропорта в областную инфекционную больницу.
Российская газета 01:07
Общество

Китай передал России геном коронавируса

Китай уже передал России геном нового коронавируса 2019-nCoV.
ТАСС 02:35
Происшествия

Под Ростовом в массовом ДТП двое человек погибли и семеро пострадали

В Ростовской области в результате столкновения автобуса, микроавтобуса, грузовика и автомобиля погибли два человека, еще семеро получили травмы.
Газета.Ru 02:38
Общество

В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ

Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
REGNUM вчера в 11:51
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Политика

Главу Чувашии исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
ТАСС вчера в 06:50
Теннис

Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open

Российская газета вчера в 23:20
Авто

Новый Kia Rio X-Line заметили в Петербурге

Обновленный кросс-хэтчбек Kia Rio X-Line был заснят на территории Санкт-Петербурга.
7 новостей 02:54
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 3 копейки — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 68,64 рубля.
RT на русском 02:02
Общество

На Украине водителя автобуса уволили из-за сериала на русском языке

РИА Новости вчера в 18:07
Политика

Генсек ЛАГ оценил предложенную Трампом «сделку века» по Палестине

Президент Палестины Махмуд Аббас, комментируя предложенную США "сделку века", заявил, что Иерусалим не продается, а сделка не получит движения вперед, палестинский народ выкинет ее в "мусорную корзину истории".
РИА Новости 03:41
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету.
ТАСС 01:04
Общество

Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Российская газета вчера в 23:41
Фигурное катание

В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ

РИА Новости 26 января в 20:07
Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

RT на русском 01:56
Авто

Nissan представит новый кроссовер Nissan Qashqai осенью

Японский автопроизводитель Nissan представит кроссовер Nissan Qashqai нового поколения на международном автосалоне во Франкфурте в сентябре 2020 года.
Автоновости дня вчера в 11:12
Происшествия

По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские

В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Ведомости 02:02
Происшествия

Главу саратовского минздрава потребовали отстранить от должности

Следствие потребовало через суд отстранить от должности министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину, которая стала фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба на 53 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волжского районного суда Саратова.
РИА Новости 03:02
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 27 января в 09:00
Происшествия

В Подмосковье отец отравил младенца снотворным

В Московской области мужчина отравил сына-младенца снотворным.
Российская газета 03:22
Происшествия

Младенец в Петербурге отравился гашишем

В Петербурге годовалый ребенок в одном из домов по Светлановскому проспекту съел находившееся в квартире наркотическое вещество растительного происхождения —гашиш.
REGNUM 02:22
Политика

ЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму

Согласно документу, опубликованному в официальном журнале Евросоюза, санкции введены «за проведение местных выборов 8 сентября прошлого года в Крыму и Севастополе, которые ЕС продолжает считать „нелегально аннексированными“».
НТВ вчера в 09:18
Общество

ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Ведомости вчера в 14:09
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное