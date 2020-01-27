Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с ноября

Отмечается, что последний раз цена нефти за баррель опускалась ниже $60 1 ноября 2019 года.
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Коррекция на рынке нефти продолжается в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 21:37

Нефть упала ниже $59 впервые с конца октября 2019 года

РБК27 января в 04:30

Доллар упал на 15,75 копейки

News.ruвчера в 02:54

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 00:16

Brent может опуститься до $55 на фоне новостей о коронавирусе

ТАСС27 января в 09:01

Нефть «пошла на поправку» после спада из-за коронавируса

REGNUMвчера в 12:50

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

РИА Новости26 января в 22:46
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 09:50, Ашберн
Происшествия

В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный

Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
ТАСС 08:56
Политика

Путин отправил главу Чувашии в отставку

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, сообщается на сайте Кремля.
РБК 09:27
Происшествия

В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп

РИА Новости 08:30
Политика

Кравчук оправдался за слова о «встрече» Гитлера и Сталина

Бывший украинский президент Леонид Кравчук оправдался после сказанных ранее слов о том, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Газета.Ru 07:41
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны

В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Московский Комсомолец вчера в 08:54
Происшествия

Полицейских заподозрили в покупке наркотиков для подброса Голунову

Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову.
Lenta.ru 07:04
Космос

SpaceX из-за непогоды отложила запуск интернет-спутников Starlink

Американская компания SpaceX еще раз перенесла запуск группы интернет-спутников Starlink в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Росбалт 27 января в 20:30
Теннис

Надаль в четырех сетах уступил Тиму в четвертьфинале Australian Open

ProstoProSport 08:07
Происшествия

Корреспондент RT получила серьезное ранение в Идлибе

РИА Новости 08:48
Политика

Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса

Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
Lenta.ru 06:55
Футбол

Геркус подаст встречный иск к «Локомотиву»

Бывший генеральный директор Локомотива Илья Геркус заявил, что намерен подать встречный иск к клубу о защите деловой репутации, чести и достоинства.
Советский спорт 08:00
Футбол

«Ростов» назвал состав на сборы в Катаре

Стал известен состав «Ростова» на второй учебно-тренировочный сбор в Катаре, сообщает пресс-служба российской команды.
Спорт-Экспресс вчера в 11:20
Гаджеты

Смартфоны Huawei и Honor обновят до Android 10

Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
ToDay News Ufa вчера в 01:06
Технологии

«МегаФон» запускает сервис «Цифровой юрист»

Сервис «Цифровой юрист», который был разработан «МегаФоном» и Nlogi, позволит избавить операционный персонал крупных корпораций от рутинной работы, на которую уходит около двух третей рабочего времени.
RuNews24.ru 05:57
Общество

Часть жителей Серпухова освободят от платы за вывоз мусора

Льгота коснётся серпуховичей, проживающих возле полигона ТБО "Лесная" Граждане, проживающие в радиусе не далее 5 километров вокруг полигона теперь могут не платить за вывоз и утилизацию отходов.
Московский Комсомолец 08:30
Спорт

Глава РУСАДА высказался о 145 измененных допинг-пробах

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подедился мнением о 145 измененных допинг-пробах в московской лаборатории.
Газета.Ru 07:44
Происшествия

Суд оставил в силе приговор блогеру Синице

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, получившему пять лет колонии за пост в Twitter про детей силовиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:00
Политика

Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
Газета.Ru 05:48
Экономика

Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян

С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
Krasnoyarskmedia.ru 27 января в 15:00
Кино

Фильм «Дау. Наташа» Хржановского вошел в программу Берлинале

Piter.tv 08:12
Происшествия

Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными

Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Российская газета вчера в 15:21
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Музыка

Российский артист выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Согласно результатам жеребьевки, артист из России выйдет на сцену в первом полуфинале конкурса.
ТВ Центр вчера в 14:22
Политика

Эрдоган отверг «сделку века» Трампа по Ближнему Востоку

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал "сделку века" президента США Дональда Трампа абсолютно неприемлемой.
РЕН ТВ 05:43
Футбол

Кокорин не знает, где продолжит карьеру

Напомним, ранее сообщалось, что 28-летний игрок продолжит карьеру в «Сочи», однако Кокорин отказался переходить в сочинский клуб.
Матч ТВ вчера в 06:46
Музыка

В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»

Награду в номинации «Лучшая песня года» получила 18-летняя Билли Айлиш.
Коммерсантъ 26 января в 17:52
Общество

Мишустин установил размер индексации выплат военнослужащим в 2020 году

В России установлен размер индексации в 2020 году отдельных выплат военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.
REGNUM 02:21
Политика

Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Глава делегации России, зампредседателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во втором туре голосования.
Известия вчера в 12:55
Общество

В Ростуризме предложили вернуть туроператорам деньги за рейсы в Китай

«Обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть возможность рекомендовать авиакомпаниям принять решение о возврате денежных средств туроператорам за авиабилеты по направлению в КНР с вылетами с 24 января 2020 года», — написала Догузова.
Известия 09:35
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