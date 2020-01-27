Энергетика
RT на русскомЦена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с ноября
Отмечается, что последний раз цена нефти за баррель опускалась ниже $60 1 ноября 2019 года.
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Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Политика
Путин отправил главу Чувашии в отставку
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, сообщается на сайте Кремля.
Политика
Кравчук оправдался за слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Бывший украинский президент Леонид Кравчук оправдался после сказанных ранее слов о том, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Происшествия
Полицейских заподозрили в покупке наркотиков для подброса Голунову
Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову.
Космос
SpaceX из-за непогоды отложила запуск интернет-спутников Starlink
Американская компания SpaceX еще раз перенесла запуск группы интернет-спутников Starlink в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Теннис
Надаль в четырех сетах уступил Тиму в четвертьфинале Australian Open
Происшествия
Корреспондент RT получила серьезное ранение в Идлибе
Политика
Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса
Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
Футбол
Геркус подаст встречный иск к «Локомотиву»
Бывший генеральный директор Локомотива Илья Геркус заявил, что намерен подать встречный иск к клубу о защите деловой репутации, чести и достоинства.
Футбол
«Ростов» назвал состав на сборы в Катаре
Стал известен состав «Ростова» на второй учебно-тренировочный сбор в Катаре, сообщает пресс-служба российской команды.
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Honor обновят до Android 10
Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
Технологии
«МегаФон» запускает сервис «Цифровой юрист»
Сервис «Цифровой юрист», который был разработан «МегаФоном» и Nlogi, позволит избавить операционный персонал крупных корпораций от рутинной работы, на которую уходит около двух третей рабочего времени.
Общество
Часть жителей Серпухова освободят от платы за вывоз мусора
Льгота коснётся серпуховичей, проживающих возле полигона ТБО "Лесная" Граждане, проживающие в радиусе не далее 5 километров вокруг полигона теперь могут не платить за вывоз и утилизацию отходов.
Спорт
Глава РУСАДА высказался о 145 измененных допинг-пробах
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подедился мнением о 145 измененных допинг-пробах в московской лаборатории.
Происшествия
Суд оставил в силе приговор блогеру Синице
Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, получившему пять лет колонии за пост в Twitter про детей силовиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
Экономика
Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян
С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
Происшествия
Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными
Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Музыка
Российский артист выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Согласно результатам жеребьевки, артист из России выйдет на сцену в первом полуфинале конкурса.
Политика
Эрдоган отверг «сделку века» Трампа по Ближнему Востоку
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал "сделку века" президента США Дональда Трампа абсолютно неприемлемой.
Футбол
Кокорин не знает, где продолжит карьеру
Напомним, ранее сообщалось, что 28-летний игрок продолжит карьеру в «Сочи», однако Кокорин отказался переходить в сочинский клуб.
Музыка
В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»
Награду в номинации «Лучшая песня года» получила 18-летняя Билли Айлиш.
Общество
Мишустин установил размер индексации выплат военнослужащим в 2020 году
В России установлен размер индексации в 2020 году отдельных выплат военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.
Политика
Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Глава делегации России, зампредседателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во втором туре голосования.
Общество
В Ростуризме предложили вернуть туроператорам деньги за рейсы в Китай
«Обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть возможность рекомендовать авиакомпаниям принять решение о возврате денежных средств туроператорам за авиабилеты по направлению в КНР с вылетами с 24 января 2020 года», — написала Догузова.