Отмечается, что последний раз цена нефти за баррель опускалась ниже $60 1 ноября 2019 года.

Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с ноября

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