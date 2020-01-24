Энергетика

REGNUMREGNUMЦена на нефть Brent опустилась ниже $61

По состоянию на 17:30 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в марте снизилась на 1,76% — до $60,95 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже $61 в начале декабря 2019 года.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $60

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
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Стали известны имена всех погибших при крушении вертолёта, в котором находился баскетболист Коби Брайант. Об этом сообщает издание Heavy.
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Представитель политической группы Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) бельгийский сенатор Хендрик Дамс избран в понедельник на должность председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
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Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
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Песков подчеркнул, что стратегия России в отношении Украины остается прежней.
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Тело обнаружили 26 января на кладбище с травмой головы, указывает источник.
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Пользователи Mail.ru сообщают о проблемах в работе сервиса, следует из данных Downdetector. Массовые жалобы начались примерно в 11:00.
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Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, который находился вместе с «Зенитом» на сборе в Катаре, покинул петербургский клуб и улетел в Алма-Ату.
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