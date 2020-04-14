Энергетика
Телеканал Санкт-ПетербургЦена на нефть Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года снизилась на 5,5 процентов и составила 29,94 доллара за баррель. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей. Последний раз цена на нефть марки Brent находилась на такой отметке 3 апреля 2020 года.
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Комментарии
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости вчера в 08:17
Транспорт
У всех пассажиров метро Москвы проверяют пропуска
Как передает ТАСС, сотрудники полиции проверяют пропуска у всех пассажиров, например, на станциях «Беломорская» и «Речной вокзал».
Коммерсантъ 01:50
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по российскому НПЗ
РИА Новости вчера в 18:42
Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM вчера в 15:42
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
Общество
Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус 31 марта.
Газета.Ru 00:56
Единоборства
Турнир UFC 249 с боем Фергюсона может состояться 9 мая
Нева Спорт 02:05
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 13 апреля в 07:47
Общество
В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
Политика
США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения
"Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
Российская газета вчера в 19:58
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет
В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении, социальном бедствии 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру вчера в 05:01
Здоровье
В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%
У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Фигурное катание
Загитова рассказала, что ее семье раньше не хватало денег
РИА Новости вчера в 06:00
Политика
СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ
Общение господина Шайтанова с представителями российских спецслужб подтверждено аудио- и видеоматериалами, заявляют в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 11:09
Общество
86-летняя подруга принца Гарри рассказала о его жизни в Лос-Анджелесе
На днях приятельница герцога Сассекского 86-летняя антрополог Джейн Гудолл дала интервью Radio Times, в котором подтвердила мнение экспертов.
Woman.ru вчера в 04:00
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Политика
Депутат от Башкирии попал в топ-100 рейтинга полезности Госдумы
Позиции депутатов формируются в зависимости от четырех основных критериев: народное голосование, активность депутата в Госдуме, медийностость, экспертный анализ работы в регионе.
ProUfu.ru вчера в 09:41
Общество
Омские власти сообщили о выявлении коронавируса в Кормиловском районе
Заболевание зафиксировано в Кормиловском районе.
АиФ Омск 01:44
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Общество
Квашеную капусту включили в список продуктов, повышающих иммунитет
Телеканал 360° 01:12
Здоровье
Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ вчера в 23:10
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Забайкалье за сутки выросло вдвое
Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 2 млн, умерли более 130 тыс. человек.
Тайга.инфо вчера в 23:00
Общество
6 дней в неделю хотят работать россияне после окончания изоляции
Сервис Superjob провёл исследование, которое показало, что россияне готовы после завершения режима самоизоляции работать больше, чем раньше.
Live24 01:13
Интернет
В Роскачестве рассказали о рисках при установке мобильных приложений
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве рекомендовали пользователям ноутбуков и смартфонов заклеивать камеру и микрофон на своих гаджетах в то время, когда они не используются.
REGNUM 02:02
Происшествия
Сбежавшего из больницы в Петербурге пациента задержали в Гатчине
Санкт-Петербург, 15 апреля 2020, 09:00 — REGNUM Сотрудники полиции за несколько часов нашли и задержали пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, который самовольно покинул больницу в Петербурге и скрывался в Ленинградской области.
REGNUM 02:00
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 12:15
Экономика
Депутаты Заксобрания Владимирской области рассказали о своих доходах
В пятерку богатейших депутатов Законодательного Собрания Владимирской области вошли Михаил Максюков с доходом в размере 69 миллионов рублей, генеральный директор владимирского филиала компании "Ростелеком" Павел Шатохин (22,7 млн рублей) и генеральный директор группы компаний "Монострой" Олег Чижов (13,2 млн рублей).
Владимирские ведомости 02:03