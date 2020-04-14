Энергетика

ПрофильПрофильЦена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель

По данным торгов на Лондонской бирже, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже уровня $30 за баррель. По данным на 18:27 нефть этой марки торгуется на уровне $29,98 за баррель. Речь идет о фьючерсах на нефть Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне, пишет Regnum.
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Цена нефти Brent упала ниже $29

РБК03:34

Цены на нефть в США упали до $20 за баррель

Саминвестор01:27

Нефть марки Brent вновь понизилась в цене

ИА Новороссиявчера в 12:00

Цена нефти Brent снизилась до $29,38

ТАССвчера в 14:05

Цены на нефть снова упали ниже $30

REGNUM01:18

Цены на нефть упали ниже 30 долларов за баррель

Российская газетавчера в 12:16

Нефть Brent подешевела до 31 доллара за баррель

Life.ru13 апреля в 04:31
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Комментарии

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Контроль над режимом самоизоляции ужесточен в Самарской области

Контроль над соблюдением жителями режима самоизоляции в Самарской области ужесточен со среды. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров.
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Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры

Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры Столичных автовладельцев, не оформивших цифровой пропуск на проезд, могут ждать серьезные проблемы.
Коммерсантъ вчера в 13:45
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В России зафиксировали снижение цен на бензин

На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
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Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 2 774 случая заражения коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru вчера в 05:07
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Происшествия

В Новосибирской области выявили семь новых пациентов с коронавирусом

Новосибирск, 15 апреля 2020, 08:10 — REGNUM Медики в Новосибирской области выявили семь новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщили 15 апреля в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
REGNUM 01:10
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Общество

В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая коронавируса выявлены в Крыму за сутки: один - в Ялте, второй – Раздольненском районе, общие число заболевших достигло 34, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:27
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Общество

Мэр Москвы объявил о мерах социальной поддержки из-за коронавируса

Власти Москвы объявили о мерах социальной поддержки. Их перечень опубликован на персональном сайте мэра столицы.
Российская газета 02:47
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Экономика

Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
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Авто

Экономичный Volkswagen Tayron GTE появился у дилеров

Компания Volkswagen начинает продажи новой суперэкономичной версии кроссовера Tayron GTE.
Новые автомобили 12 апреля в 23:09
Общество

В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей

Число умерших с диагнозом "коронавирус" в США за минувшие сутки составило рекордные 2228 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты.
РИА Новости вчера в 21:33
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Общество

Советская «Мечта» восхитила и покорила сердца поляков

Моравецкий встречает "Мечту" Канцелярия премьера Польши Прибытие советского транспортника Ан-225 "Мечта" (" Мрія"), самого большого и грузоподъемного самолета в мире за всю историю авиации, в варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена с грузом медицинских средств и оборудования из Китая вызвало восторг поляков.
REGNUM 02:09
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Транспорт

ГИБДД рассказала о порядке пропускного режима в Москве

УГИБДД по Москве выпустила разъяснения в связи с введенным в столице пропускным режимом.
Коммерсантъ 03:23
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Православные могут освятить пасхальные куличи дома

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Общество

Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков

Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК вчера в 06:19
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Политика

В сносе памятника Коневу в Праге обнаружен американский след

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об американском следе в сносе памятника маршалу Ивану Коневу в Чехии.
ФАН 01:48
Экономика

«Газпром» может уменьшить размер дивидендов за 2019 год

"Газпром" может выплатить дивиденды за 2019 год в размере 15,24 руб. на акцию против 16,61 руб. за 2018 год.
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Компания BMW выпустит мощный кроссовер BMW X8 M

Сегодня появились слухи о том, что новая модель BMW X8 в дальнейшем сможет получить улучшенную версию М. Вместе с тем первые предпосылки к тому озвучили еще несколько лет назад.
Rusargument вчера в 13:31
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Более четверти россиян рассчитывают на летний отпуск за границей

25,9% опрошенных россиян полагают, что за границу можно будет отправиться уже этим летом.
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В Петербурге поймали сбежавшего пациента с подозрением на коронавирус

"Полиция нашла пациента с подозрением на коронавирус, самовольно ушедшего из Александровской больницы", - заявили в ведомстве.
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Финансы

Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%).
Коммерсантъ 03:09
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Астероид «2020 GH2» пройдет завтра внутри орбиты Луны

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
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Транспорт

На въезде в Москву из-за проверки пропусков образовались пробки

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Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
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«Закон Яровой» готовят к карантину

Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 18:23
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Происшествия

В Липецке коронавирус подозревают у двух чиновников облздрава

Липецк, 14 апреля 2020, 15:36 — REGNUM У двух сотрудников департамента здравоохранения Липецкой области подозревают заражение коронавирусом, сообщил портал Gorod48 со ссылкой на заместителя главы региона Александра Ильина.
REGNUM вчера в 08:36
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Политика

Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 апреля, заявил, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по российским инфраструктурным объектам в случае широкомасштабного наступления России.
Lenta.ru 02:21
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