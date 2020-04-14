По данным торгов на Лондонской бирже, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже уровня $30 за баррель. По данным на 18:27 нефть этой марки торгуется на уровне $29,98 за баррель. Речь идет о фьючерсах на нефть Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне, пишет Regnum.

Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель

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