Энергетика
Говорит МоскваЦена на нефть Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель
Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 6,3% — до 43 долларов одного цента за баррель.
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Цена на нефть Brent упала ниже 47 долларов за баррель впервые с июля 2017-го
Банки.ру06 марта в 11:14
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