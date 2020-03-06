Энергетика
Говорит МоскваЦена на нефть Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель
Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 6,3% — до 43 долларов одного цента за баррель.
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Энергетика
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На Украине разработали средство от коронавируса
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Футбол
Решение по проведению матчей КР примут на ближайшем бюро исполкома РФС
Решение по определению хозяев полуфинальных матчей Кубка России будет принято на ближайшем бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте организации.
Происшествия
Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении
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Политика
Россия ограничит въезд иностранцев из Ирана из-за вируса
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Пациента, которому ранее был поставлен диагноз ОРВИ, 5 марта начали проверять на новый коронавирус, сообщили в пятницу журналистам в мэрии Липецка.В настоящее время проводится комплексное обследование пациента, а также устанавливается список лиц, с которыми контактировал пациент.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
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Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.