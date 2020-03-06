Энергетика
Говорит МоскваЦена на нефть Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель
Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 6,3% — до 43 долларов одного цента за баррель.
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Общество
В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет
Политика
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Футбол
Глушаков посоветовал лук и чеснок от коронавируса
Политика
Путин и Эрдоган достигли соглашения о прекращении огня в Идлибе
Мировые информационные агентства и крупнейшие издания уделяют большое внимание соглашению о прекращении огня, достигнутому в итоге переговоров президентов Путина и Эрдогана в Москве.
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Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой
Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.
Общество
В России зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни.
Кино
Тайка Вайтити снимет мультсериал по «Чарли и шоколадной фабрике»
Оскароносный режиссер Тайка Вайтити снимет два мультсериала для стриминговой платформы Netflix, основанных на сказочной повести Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика".
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в третьем матче серии
6 марта состоялся третий матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между «Автомобилистом» и «Сибирью».
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Авто
На заводе «ЗАЗ» начали собирать автомобили Lada
На Запорожском автозаводе, входящем в корпорацию «Укравто», приступили к сборке автомобилей почти всех моделей LADA, кроме «Нивы».
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Биатлон
Биатлонист Устюгов подал апелляцию в CAS на дисквалификацию
Российский биатлонист Евгений Устюгов подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации, сообщил ТАСС адвокат спортсмена Алексей Панич.
Авто
Китайские Tesla Model 3 «устарели» из-за коронавируса
Сообщается, что производимый в Китае Model 3 получил устаревшие чипы в автопилоте, что связано со сбоями в поставках, вызванными остановкой ряда предприятий из-за коронавируса.
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Фигурное катание
Валиева выиграла короткую программу на юниорском чемпионате мира
Россиянка Камила Валиева стала лучшей в короткой программе на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Таллине.
Кино
Вышел финальный трейлер мультфильма «Скуби-Ду»
Выходи в прокат намечен на 14 мая. Как писал NEWS.ru, первый трейлер мультфильма компания Warner Bros. опубликовала в ноябре 2019 года.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Общество
Предсказаны худшие последствия эпидемии коронавируса
Ученые Австралийского национального университета опубликовали худший сценарий распространения коронавируса и представили возможные последствия эпидемии.
Футбол
Большой футбол снова в Ростошах: «Оренбург» сыграет с «Арсеналом»
«Оренбург» стартовал в весенней части Российской Премьер-лиги ничьей с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Несмотря на численное большинство в течение почти 70 минут, оренбуржцы провели слабый матч с точки зрения атаки и создали мало опасных моментов.
Авто
В РФ автомобили Renault начнут обновляться «по воздуху»
В России в скором времени будет запущена новая технология от компании Renault, которая позволяет обновлять медиасистемы машин «по воздуху».
Происшествия
Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма
Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Политика
Россия не может обжаловать отказ Нидерландов выдать материалы по MH17
В Генеральной прокуратуре заявили, что Россия не может обжаловать отказ Нидерландов передать Москве материалы уголовного дела в отношении россиян, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17.
Армия и оружие
Глава Минобороны Польши рассказал, кто выступает против милитаризации
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя планы властей увеличить расходы на оборону и усилить армию, заявил, что это необходимо в свете угроз со стороны РФ, а против выступают лишь пророссийские политики.
Общество
Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран
Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Культура
Роберт Дауни-младший присоединился к Киану Ривзу в Mortal Kombat 11
Дауни младший же предстал в ролике в образе Скорпиона.
Общество
Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.