Энергетика

Говорит МоскваГоворит МоскваЦена на нефть Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель

Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 6,3% — до 43 долларов одного цента за баррель.
Читать в источнике
Комментировать210

Подробнее о событии

Цена нефти Brent упала ниже $34 впервые с 2016 года

Москва 2419:21

Нефть марки Brent упала до $34

Коммерсантъ18:32

Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%

ПРАЙМ06 марта в 15:53

Цена нефти Brent упала ниже $34 впервые с февраля 2016 года

ТАСС18:16

Нефть подешевела более чем на 9%

РБК06 марта в 13:00

Нефть марки Brent обновила минимум с февраля 2016 года

RT на русском18:35

Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки

Интерфакс06 марта в 11:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 23:40, Ашберн

Комментарии

Экономика

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цен на нефть

На торгах в конце прошлой недели максимальный курс доллара был 68,50 рубля, евро - 77,50 рубля.
Российская газета 21:50
Футбол

Дебютный гол Комличенко принёс «Динамо» победу над «Тамбовом» в РПЛ

RT на русском вчера в 11:37
Общество

В России зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Salt Mag вчера в 11:28
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия 16:11
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
News.ru вчера в 12:36
Здоровье

Единая система менеджмента качества появится во всех больницах РФ

Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрена во всех медицинских учреждениях страны, а внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.
Будущее России. Национальные проекты 07:44
Здоровье

Почему все сходят с ума от бурятского чая саган-дайля?

Как только не называют это растение: белое крыло, душистый багульник, бурятский чай или чай белогорский.
Гастрономъ 17:00
Фигурное катание

Чемпион России в танцах на льду Руслан Жиганшин пропал в Москве

Sports.ru 10:45
Армия и оружие

Российские военные на Балтике отработали удары «Искандерами»

«В рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — приводит Интерфакс слова официального представителя Балтфлота Романа Мартова.
RT на русском 06:15
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Украинский журналист Станислав Асеев, осужденный в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) за шпионаж, назвал войну за Донбасс проигранной.
Lenta.ru 22:29
Политика

Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Lenta.ru 21:36
Общество

Раскрыто содержание записки от сделавшей Путину предложение женщины

РИА Новости 13:11
Политика

Пожавший руку Трампу признался в контакте с больным коронавирусом

РИА Новости 14:27
Происшествия

На Сахалине 8 марта погибла женщина-пешеход

Накануне, 8 марта, на автодороге Южно Сахалинск Оха произошло смертельное ДТП. На 21 километре трассы Сузуки Свифт сбил пожилую женщину.
АСТВ 19:50
Футбол

Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.
RT на русском 17:52
Энергетика

Forbes (США): Россия отломила одну ножку у трехногого стула американской сланцевой индустрии (Forbes)

Последние два с небольшим года у американской сланцевой индустрии была возможность наслаждаться ее нефтяным бумом благодаря существованию фигурального трехногого стула, обеспечивавшего ей опору.
ИноСМИ 19:37
Футбол

«Реал» проиграл «Бетису» в матче чемпионата Испании

РБК 20:24
Происшествия

Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге

BFM.ru 05:25
Политика

Посольство Украины в США потребовало переделать карту с Крымом

Посольство Украины в США выразило свое недовольство тем, что американский информационно-развлекательный ресурс Vox выложил карту распространения коронавируса COVID-19, на которой Крым указан российским регионом.
Газета.Ru 13:38
Финансы

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

В последний раз доллар превышал отметку в 68 рублей 4 января 2019 года. Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с января 2019 года.
ТАСС 06 марта в 06:23
Наука

Пятое поколение беспилотных автомобилей Waymo разглядит знак STOP за полкилометра

Waymo представила пятое поколение своей системы управления беспилотным автомобилем Waymo Driver.
N+1 вчера в 11:51
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru 08:06
Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 вчера в 02:24
Энергетика

Аналитики считают, что Россия готова к снижению мировых цен на нефть

Мировые цены на нефть рухнули после сообщений из Вены, где Россия и страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи.
Вести.Ru вчера в 17:47
Музыка

Лазарев расплакался на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

Певец Сергей Лазарев не смог сдержать эмоции во время эфира музыкального шоу "Ну-ка, все вместе".
РИА Новости 20:53
Спорт

Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии

Лыжные гонки Александр Большунов выиграл самую главную однодневную гонку этого сезона — королевский марафон на 50 км в Хольменколлене, который в этом году проходил классическим стилем.
RT на русском 16:14
Армия и оружие

На Украине предложили усилить флот с помощью списанных кораблей США

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Украина решила попытаться контролировать зону вокруг Крыма с помощью флота, чтобы не допустить иностранные суда в Россию.
ФедералПресс 06 марта в 23:33
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings вчера в 13:25
Экономика

Торги в Токио открылись обвалом котировок

Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.
News.ru 20:41
Армия и оружие

Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова

Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 19:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное