Энергетика
Говорит МоскваЦена на нефть Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель
Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 6,3% — до 43 долларов одного цента за баррель.
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Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки
Интерфакс06 марта в 11:25
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