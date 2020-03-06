Энергетика

Говорит МоскваГоворит МоскваЦена на нефть Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель

Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 6,3% — до 43 долларов одного цента за баррель.
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Стоимость нефти Brent упала до минимума с середины 2017 года

Ведомостивчера в 11:58

Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки

Интерфаксвчера в 10:25
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Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
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В РПЦ назвали клип Киркорова «омерзительной поделкой»

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В марте дилеры начнут ставить авто на учет

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В России «Красу полиции» затравили за внешность.
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Ярославский «Локомотив» на домашней площадке победил финский «Йокерит» со счётом 4:3 в четвёртом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина.
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