Энергетика
Говорит МоскваЦена на нефть Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель
Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 6,3% — до 43 долларов одного цента за баррель.
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Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки
Интерфаксвчера в 10:25
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 12:48, Ашберн
Комментарии
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Путин внес в Думу проект о наказании за повреждение памятников воинам
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России, следует и электронной базы данных нижней палаты парламента.
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Более миллиарда Android-смартфонов имеют уязвимости для атак хакеров
Потенциальную уязвимость ко взлому и проникновению вирусов имеют свыше миллиарда смартфонов на операционной системе Android, или более 40 % активных устройств по всему миру.
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Число жертв коронавируса в Италии достигло 197
Число выздоровевших за сутки увеличилось на 109, теперь их 523. Ранее 6 марта первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Ватикане.
Происшествия
Минздрав проверил переполненный морг в Туле
2 марта, после публикаций "Тульской прессы", в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы сотрудниками Министерства здравоохранения Тульской области была проведена проверка.
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В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
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Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате
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Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
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Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира
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В «Атоне» курирует анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий и взаимодействие с российскими институциональными инвесторами.
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В РПЦ назвали клип Киркорова «омерзительной поделкой»
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что новый клип Филиппа Киркорова «Романы» является «омерзительной поделкой».
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В Новой Москве загорелись склады с радиоэлектроникой
Склады с радиоэлектроникой загорелись на площади порядка 3 тысяч квадратных метров в поселке Мосрентген в Новой Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Авто
В марте дилеры начнут ставить авто на учет
Как выяснили журналисты Autonews.ru, в марте ставить авто на учет начнут крупные дилеры типа «РОЛЬФ» и «АВИЛОН».
Здоровье
ВОЗ рассказала об отличиях гриппа и коронавируса
Во информации ВОЗ, грипп и коронавирус распространяются с разной скоростью: если у первого инкубационный период в среднем составляет три дня, то у второго - пять-шесть.
Авто
Новый внедорожник Haval H5 уже появился в России
Новый кроссовер Haval H5 тульской сборки поступит в продажу 20 апреля. Этот автомобиль известен россиянам как Great Wall Hover.
Политика
Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока — 2»
Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.
Общество
Дочь Пескова возмутилась поведением диспетчеров скорой помощи
Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавету возмутили рекомендации диспетчеров скорой помощи.
Политика
Турецкий телеканал неверно передал слова Лаврова о галстуке Эрдогана
МИД России поправил турецкий телеканал, который неправильно интерпретировал слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Фигурное катание
Валиева выиграла золото юниорского чемпионата мира
Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золото юниорского чемпионата мира в Таллине.
Футбол
Артета: «Мхитарян мне всегда нравился»
Общество
Бизнес считает убытки из-за отмены форума в Петербурге
Бизнес считает убытки из-за отмены форума в Петербурге.
Общество
В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
В целом число случаев заражения коронавирусом в России достигло 14.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Хоккей
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Ярославский «Локомотив» на домашней площадке победил финский «Йокерит» со счётом 4:3 в четвёртом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина.