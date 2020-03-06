Энергетика
Говорит МоскваЦена на нефть Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель
Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 6,3% — до 43 долларов одного цента за баррель.
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Комментарии
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Президент Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть возможность снижения первоначального взноса по ипотеке для молодых семей, передает ТАСС.
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Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
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Валиева выиграла короткую программу на юниорском чемпионате мира
Россиянка Камила Валиева стала лучшей в короткой программе на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Таллине.
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Новый премьер-министр Украины опроверг подачу воды в Крым
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Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Экономика
Биткоин уравняли с фиатной валютой. Суд во Франции вынес важное решение
Суд во Франции признал биткоин взаимозаменяемым активом, тем самым уравняв его с официальной валютой.
Политика
Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе
Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Футбол
В «Вечернем Урганте» пошутили о сбежавшем заключенном и Кокорине
В программе «Вечерний Ургант» пошутили над нападающим «Сочи» Александром Кокориным.