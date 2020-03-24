Мировые цены на нефть после очередного обвала в конце прошлой недели демонстрируют уверенный рост второй день подряд, свидетельствуют данные биржевых торгов утром 24 марта.

Котировки на нефть марки Brent растут второй день подряд

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