Энергетика
iReactorКотировки на нефть марки Brent растут второй день подряд
Мировые цены на нефть после очередного обвала в конце прошлой недели демонстрируют уверенный рост второй день подряд, свидетельствуют данные биржевых торгов утром 24 марта.
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Транспорт
РЖД отменили часть внутрироссийских поездов из-за коронавируса
Российские железные дороги в связи со снижением пассажиропотока из-за распространения коронавируса отменили часть поездов.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Казахстане
Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Казахстане.
Экономика
Путин объявил о введении налога на проценты по вкладам
Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 13% процентные доходы от вкладов в банках.
Общество
Умерли два пожилых москвича с коронавирусом
Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Общество
Жителям Петербурга запретили ходить в церкви из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге местным жителям запретили посещать учреждения религиозных организаций из-за коронавируса.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Общество
В Испании почти 500 человек умерли от коронавируса за сутки
Политика
Песков заявил о завершении саммита G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммит G20 завершился.
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей
Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России.
Общество
МВД: Более 500 человек наказаны за нарушение карантина
Отмечается, что за нарушение законодательства, связанного с соблюдением карантинных ограничений, уже привлечено к административной ответственности более 500 лиц.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Общество
В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты
В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.
Общество
В России введут штрафы за нарушение правил карантина
По словам Мишустина, именно поэтому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать введенные правила.
Авто
Кроссовер Kia Sonet поступит в продажу в августе
Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, поступит в продажу в августе.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Театры
Большой театр впервые покажет спектакли «золотого фонда» онлайн
Впервые в истории театр покажет шесть постановок «золотого фонда» в онлайн-формате.
Экономика
ВТО: спад из-за коронавируса может быть хуже кризиса 2008 года
Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может быть хуже мирового финансового кризиса 2008 года, заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.
Общество
Сотрудника аппарата правительства РФ проверяют на коронавирус
Некоторые помещения правительства России продезинфицированы после того, как один из сотрудников аппарата правительства мог заболеть коронавирусом.
Общество
Депутаты предложили временно освободить россиян от оплаты за ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов от фракции ЛДПР попросил главу Минстроя Владимира Якушева поддержать его инициативу об освобождении россиян от оплаты коммунальных услуг на время карантина.
Общество
ОАЭ дали разрешение на пять рейсов для вывоза россиян
Объединённые Арабские Эмираты дали разрешение на пять рейсов для вывоза из страны граждан России.
Политика
Путин на G20 предложил создать спецфонд для борьбы с коронавирусом
Путин на G20 предложил создать спецфонд для борьбы с коронавирусом.
Гаджеты
Apple может отложить выпуск iPhone с 5G из-за коронавируса
Американская компания Apple может отложить выпуск своих первых iPhone с поддержкой сетей пятого поколения (5G) из-за вспышки коронавируса, сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на осведомлённые источники.
Музыка
Сотрудники Тульского экзотариума станцевали под песню Little Big
Тульский экзотариум присоединился к челленджу Little Big – сотрудники станцевали под песню Uno.
Экономика
Россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса
В Райффайзенбанке и Росбанке отметили, что даже добросовестные клиенты начали ссылаться на пандемию коронавируса, передает РБК.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.