Энергетика

iReactoriReactorКотировки на нефть марки Brent растут второй день подряд

Мировые цены на нефть после очередного обвала в конце прошлой недели демонстрируют уверенный рост второй день подряд, свидетельствуют данные биржевых торгов утром 24 марта.
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Цена барреля нефти Brent превысила 30 долларов

Взгляд.рувчера в 19:20

Цена нефти Brent превысила $30 за баррель

Национальная служба новостейвчера в 17:59

Рубль укрепляется на фоне удорожания нефти

Московский Комсомолец24 марта в 03:30

Цена на нефть Brent превысила $30

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Кризис: последние новости 24 марта. Российские банки потеряют миллиарды, ВВП страны снизится, мировую экономику ждет рецессия

URA.Ru24 марта в 00:00
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Общество

Писатель Акунин сообщил, что заболел коронавирусом

BFM.ru 10:49
Транспорт

РЖД отменили часть внутрироссийских поездов из-за коронавируса

Российские железные дороги в связи со снижением пассажиропотока из-за распространения коронавируса отменили часть поездов.
Znak.com вчера в 03:39
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Казахстане

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Казахстане.
Lenta.ru 10:57
Экономика

Путин объявил о введении налога на проценты по вкладам

Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 13% процентные доходы от вкладов в банках.
НТВ вчера в 10:20
Общество

Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 14:04
Общество

Жителям Петербурга запретили ходить в церкви из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге местным жителям запретили посещать учреждения религиозных организаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 09:59
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Общество

В Испании почти 500 человек умерли от коронавируса за сутки

ToDay News Ufa 09:46
Политика

Песков заявил о завершении саммита G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммит G20 завершился.
RT на русском 10:20
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России.
Мой город Чебоксары вчера в 10:31
Общество

МВД: Более 500 человек наказаны за нарушение карантина

Отмечается, что за нарушение законодательства, связанного с соблюдением карантинных ограничений, уже привлечено к административной ответственности более 500 лиц.
Российская газета 09:56
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК вчера в 13:15
Общество

В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты

В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.
Регион 64 07:13
Общество

В России введут штрафы за нарушение правил карантина

По словам Мишустина, именно поэтому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать введенные правила.
Газета.Ru 09:26
Авто

Кроссовер Kia Sonet поступит в продажу в августе

Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, поступит в продажу в августе.
Автоновости дня 24 марта в 06:55
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 03:10
Театры

Большой театр впервые покажет спектакли «золотого фонда» онлайн

Впервые в истории театр покажет шесть постановок «золотого фонда» в онлайн-формате.
Культуромания 08:06
Экономика

ВТО: спад из-за коронавируса может быть хуже кризиса 2008 года

Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может быть хуже мирового финансового кризиса 2008 года, заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.
РИА Новости вчера в 23:28
Общество

Сотрудника аппарата правительства РФ проверяют на коронавирус

Некоторые помещения правительства России продезинфицированы после того, как один из сотрудников аппарата правительства мог заболеть коронавирусом.
BFM.ru 09:59
Общество

Депутаты предложили временно освободить россиян от оплаты за ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов от фракции ЛДПР попросил главу Минстроя Владимира Якушева поддержать его инициативу об освобождении россиян от оплаты коммунальных услуг на время карантина.
Профиль вчера в 01:34
Общество

ОАЭ дали разрешение на пять рейсов для вывоза россиян

Объединённые Арабские Эмираты дали разрешение на пять рейсов для вывоза из страны граждан России.
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Политика

Путин на G20 предложил создать спецфонд для борьбы с коронавирусом

Путин на G20 предложил создать спецфонд для борьбы с коронавирусом.
ТК Звезда 11:04
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Apple может отложить выпуск iPhone с 5G из-за коронавируса

Американская компания Apple может отложить выпуск своих первых iPhone с поддержкой сетей пятого поколения (5G) из-за вспышки коронавируса, сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на осведомлённые источники.
Rambler News Service 03:56
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Сотрудники Тульского экзотариума станцевали под песню Little Big

Тульский экзотариум присоединился к челленджу Little Big – сотрудники станцевали под песню Uno.
Тульская служба новостей 05:09
Экономика

Россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса

В Райффайзенбанке и Росбанке отметили, что даже добросовестные клиенты начали ссылаться на пандемию коронавируса, передает РБК.
Shraibikus News 10:20
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости вчера в 09:31
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