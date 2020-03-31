Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI повысилась до $21,13 за баррель. 30 марта цена на нефть марки Brent впервые с апреля 2002 года опустилась ниже $22 за баррель.

Цена на нефть Brent превысила $23 за баррель

Политика Врио главы Коми назначен Владимир Уйба Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Общество Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение "С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Политика Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.

Энергетика Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Музыка Земфира выпустила новую песню про Крым Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.

Общество Названы ключевые симптомы коронавируса Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.

Политика США купили у России доставленное медицинское оборудование «В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.

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Общество Нерабочую неделю в России могут продлить Напомним, ранее президент Владимир Путин объявил, что с 30 марта по 5 апреля в стране будет нерабочая неделя.

Общество В Кремле рассматривают различные сценарии парада Победы По данным газеты, в Кремле рассматривают различные варианты проведения Парада Победы 9 мая, но ни один не предполагает переноса или отмены.

Здоровье В Самарской области назвали стоимость лечения больных коронавирусом В территориальном фонде обязательного медицинского страхования рассчитали специальные тарифы для оплаты законченных случаев лечения больных пациентов, зараженных COVID-19 с различным течением инфекционного заболевания и проведения диагностики лабораториями Самарской области.