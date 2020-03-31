Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $23 за баррель
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI повысилась до $21,13 за баррель. 30 марта цена на нефть марки Brent впервые с апреля 2002 года опустилась ниже $22 за баррель.
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Во введении пропускного режима в Москве пока нет необходимости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Энергетика
Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
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Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
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США купили у России доставленное медицинское оборудование
«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
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Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
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Напомним, ранее президент Владимир Путин объявил, что с 30 марта по 5 апреля в стране будет нерабочая неделя.
Гаджеты
Особенности оболочки MIUI 12 рассекретили до премьеры
Сетевые инсайдеры рассекретили особенности MIUI 12 до премьеры. Дебют оболочки состоится в августе или сентябре.
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В Кремле рассматривают различные сценарии парада Победы
По данным газеты, в Кремле рассматривают различные варианты проведения Парада Победы 9 мая, но ни один не предполагает переноса или отмены.
Общество
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В Самарской области назвали стоимость лечения больных коронавирусом
В территориальном фонде обязательного медицинского страхования рассчитали специальные тарифы для оплаты законченных случаев лечения больных пациентов, зараженных COVID-19 с различным течением инфекционного заболевания и проведения диагностики лабораториями Самарской области.
Экономика
От развала сделки ОПЕК+ больше всех проиграла Саудовская Аравия
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