Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $23 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI повысилась до $21,13 за баррель. 30 марта цена на нефть марки Brent впервые с апреля 2002 года опустилась ниже $22 за баррель.
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Цена на нефть Brent превысила $29 за баррель

Rambler News Service10:46

Цена нефти марки Brent выросла до $26,98 за баррель

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Цена на нефть Brent поднялась до $23 за баррель

Телеканал 360°31 марта в 04:20

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Цена на нефть Brent выросла до 23 долларов за баррель

Вечерняя Москва31 марта в 02:58

Brent подорожала до $23 за баррель

Интерфакс31 марта в 01:53

Цена на нефть Brent превысила $27 за баррель

РБК03:40
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