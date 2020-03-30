Энергетика
Телеканал 360°Цена на нефть Brent поднялась до $23 за баррель
После значительного падения котировки нефти марки Brent начали расти на азиатских торгах. Сумма достигла отметки в 23,02 доллара за баррель. Согласно данным торгов на Лондонской бирже ICE, к 08:26 майские фьючерсы на нефть стали дороже на 0,26 долларов.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже $22 за баррель впервые с марта 2002 г. На 17:34 мск цена снизилась на 12,72% до $21,76 за баррель.Ведомостивчера в 12:50
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Здоровье
Минздраву предложили признать профнепригодность Скворцовой
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Общество
В СИЗО Москвы прекращён допуск членов ОНК
В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что вывоз заключённых в суды и на следственные действия приостановлен, введён запрет для адвокатов и следователей на посещение следственных изоляторов, а также приостановлен приём посылок и передач.
Общество
В России изменили порядок техосмотра для автомобилей
В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
Общество
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Общество
Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан
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Политика
Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Общество
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Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
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Общество
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Экономика
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Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
Футбол
Украинский футболист рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии
Украинский футболист Руслан Малиновский, выступающий за "Аталанту", рассказал о происходящем в Италии из-за эпидемии коронавируса.
Общество
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Общество
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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает временно упростить порядок государственной регистрации импортных тестов на коронавирус, поскольку российских пока не достаточно.
Наука
Новый патоген угрожает урожаю фенхеля по всему миру
«Виды грибов, полученные из симптоматических тканей, были идентифицированы на основе морфологических признаков и молекулярно-филогенетического анализа матрицы рДНК ITS-LSU-SSU, что привело к описанию патогена фенхеля как нового рода и вида Ochraceocephala foeniculi».
Общество
Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом
Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Общество
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Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
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Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Автоспорт
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С настоящего момента изменения регламента «Формулы-1» по ходу сезона потребуют поддержки 60 процентов команд, в то время как ФИА и «Ф-1» смогут менять расписание гонок без голосования.
Армия и оружие
В ОАК рассказали об истории создания названия истребителя Су-57
Разработчики из объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) рассказали, как появилось название истребителя 5-го поколения и почему оно имеет цифры 5 и 7. Как сообщает МедиаПоток, ОАК раскрыла секрет названия истребителя Су-57 в своем корпоративном журнале «Горизонт».
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Спорт
The Outer Worlds доберётся до Nintendo Switch уже 6 июня
Obsidian и Private Division объявили, что The Outer Worlds для Nintendo Switch в итоге задержится на три месяца — вместо 6 марта выход состоится 5 июня.
Транспорт
На Кубани ограничат движение личных авто
В Краснодарском крае будет ограничено движение легкового и грузового автомобильного транспорта.
Здоровье
В Пермском крае может появиться первый случай коронавируса вне Перми
Случай в Чайковском может стать первым, выявленным вне краевой столицы.
Здоровье
В Норильске растет число заболевших ОРВИ и гриппом
«Таймырский телеграф» – По данным Территориального отдела Роспотребнадзора, за 13-ю неделю-2020 в Норильске заболели 1329 человек.
Политика
Шойгу: отправка в войска призывников начнется не раньше 20 мая
Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение не начинать отправку призывников в войска ранее 20 мая из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Гаджеты
Смартфон Huawei P40 Pro возглавил рейтинг DxOMark
Общество
Около 5% новых заразившихся в Москве оказались детьми
В столице выявлено 387 новых случая заражения коронавирусом. Около 5% из них, или примерно 20 человек, — дети.