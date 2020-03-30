Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Цена на нефть Brent поднялась до $23 за баррель

После значительного падения котировки нефти марки Brent начали расти на азиатских торгах. Сумма достигла отметки в 23,02 доллара за баррель. Согласно данным торгов на Лондонской бирже ICE, к 08:26 майские фьючерсы на нефть стали дороже на 0,26 долларов.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала
 ниже $22 за баррель впервые с марта 2002 г. На 17:34 мск цена снизилась на 12,72% до $21,76 за баррель.
Ведомостивчера в 12:50

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Когда и где цена на нефть опустится до нуля?

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ТАССвчера в 11:23

Мировые цены на нефть упали по итогам торгов понедельника

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Цена на нефть Brent опустилась ниже $22 впервые с марта 2002 года

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Интерфакс01:53

Цена на нефть упала до минимума за 18 лет

Lenta.ruвчера в 05:59

Цена нефти Brent с поставкой в мае упала ниже 24 долларов за баррель

РИА Новостивчера в 03:48
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Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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В Госдуме принят закон о повышении больничных до уровня МРОТ

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В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
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Главу «Альянса врачей» вызвали в Следственный комитет

Главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву вызвали в Следственный комитет после того, как профсоюз объявил о сборе денег на средства защиты от коронавируса для врачей.
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Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты

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Футбол

Украинский футболист рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии

Украинский футболист Руслан Малиновский, выступающий за "Аталанту", рассказал о происходящем в Италии из-за эпидемии коронавируса.
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Общество

В Грузии запретили продажу алкоголя

Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.
РБК 09:06
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Глава РСПП попросил правительство упростить импорт тестов на коронавирус

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РБК 10:06
Наука

Новый патоген угрожает урожаю фенхеля по всему миру

«Виды грибов, полученные из симптоматических тканей, были идентифицированы на основе морфологических признаков и молекулярно-филогенетического анализа матрицы рДНК ITS-LSU-SSU, что привело к описанию патогена фенхеля как нового рода и вида Ochraceocephala foeniculi».
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Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
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В Красноярском крае вводят режим самоизоляции

Власти Красноярского края объявили о введении режима всеобщей самоизоляции в регионе.
Московский Комсомолец 08:45
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Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
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Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

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Автоспорт

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С настоящего момента изменения регламента «Формулы-1» по ходу сезона потребуют поддержки 60 процентов команд, в то время как ФИА и «Ф-1» смогут менять расписание гонок без голосования.
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МедиаПоток 08:45
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Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

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The Outer Worlds доберётся до Nintendo Switch уже 6 июня

Obsidian и Private Division объявили, что The Outer Worlds для Nintendo Switch в итоге задержится на три месяца — вместо 6 марта выход состоится 5 июня.
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На Кубани ограничат движение личных авто

В Краснодарском крае будет ограничено движение легкового и грузового автомобильного транспорта.
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В Пермском крае может появиться первый случай коронавируса вне Перми

Случай в Чайковском может стать первым, выявленным вне краевой столицы.
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В Норильске растет число заболевших ОРВИ и гриппом

«Таймырский телеграф» – По данным Территориального отдела Роспотребнадзора, за 13-ю неделю-2020 в Норильске заболели 1329 человек.
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На Украине оторвали голову памятнику советскому солдату

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Шойгу: отправка в войска призывников начнется не раньше 20 мая

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение не начинать отправку призывников в войска ранее 20 мая из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Газета.Ru 09:27
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Около 5% новых заразившихся в Москве оказались детьми

В столице выявлено 387 новых случая заражения коронавирусом. Около 5% из них, или примерно 20 человек, — дети.
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