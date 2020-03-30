с чего всё началось

После значительного падения котировки нефти марки Brent начали расти на азиатских торгах. Сумма достигла отметки в 23,02 доллара за баррель. Согласно данным торгов на Лондонской бирже ICE, к 08:26 майские фьючерсы на нефть стали дороже на 0,26 долларов.

Цена на нефть Brent поднялась до $23 за баррель

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