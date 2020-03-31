Энергетика

РосбалтРосбалтНефть незначительно дорожает в рамках коррекции

Brent за неделю потеряла 20,3%. С начала марта цены на нефть обвалились примерно на 50%.
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Нефтяные цены отыгрывают обвал понедельника

Финмаркет01:33

Нефть Brent подорожала на 2,12%

News.ru00:11

Цена нефти Brent выросла на торгах в Лондоне на 2,12%

ТАССвчера в 23:19

Новости кризиса 31 марта: Налог на проценты по вкладам, недвижимость ждет обвал цен, а льготы увеличат

URA.Ru00:00

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:55

Цена нефти марки Brent выросла до $26,98 за баррель

Аргументы и Факты00:00

Когда и где цена на нефть опустится до нуля?

Вести.Ru06:02
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Комментарии

Политика

Рада приняла закон о продаже земли на Украине

Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года, сообщает "Страна.ua".
Газета.Ru вчера в 17:54
Общество

В России за сутки умерли восемь больных коронавирусом

За сутки в России умерли восемь больных коронавирусом COVID-19, у большинства из них болезнь осложнялась хроническими заболеваниями.
Коммерсантъ 06:04
Происшествия

Под Тулой столкнулись 40 автомобилей

Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.
ТАСС 06:40
Общество

Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины

Как считает владелица самого крупного онлайн-ритейлера в стране, для обеспечения безопасности населения в условиях развёртывания пандемии коронавируса COVID-19, все ритейлеры должны пойти на определённые жертвы.
Моллы.Ru 05:37
Общество

В Курской области выявили первые три случая коронавируса

В Курской области подтверждены три случая новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:09
Финансы

Курс доллара опустился ниже 80 рублей

Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Известия 05:24
Общество

Около 5% новых заразившихся в Москве оказались детьми

В столице выявлено 387 новых случая заражения коронавирусом. Около 5% из них, или примерно 20 человек, — дети.
Известия 05:55
Общество

Сроки вступительных экзаменов перенесены из-за коронавируса

Минобрнауки перенесет вступительные экзамены в вузы из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
Газета.Ru 03:38
Общество

В Минздраве допустили скорый пик заболеваемости коронавирусом в России

К настоящему моменту общее количество заболевших коронавирусом в России достигло 2337.
Известия 06:04
Энергетика

«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:00
Политика

Правительство расширит меры поддержки бизнеса

Мишустин отметил, что в текущих условиях важна тесная координация всех ветвей власти.
ТАСС 06:25
Экономика

Комитет Совфеда поддержал проект о трате средств на борьбу с пандемией

Профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 30 марта рекомендовал верхней палате парламента одобрить законопроект, разрешающий тратить средства на борьбу с пандемией, не внося изменений в бюджет.
Известия вчера в 10:27
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Общество

Госдума одобрила штрафы за нарушение карантина

Госдума одобрила закон, предусматривающий штрафы для здоровых людей за нарушение карантина.
Профиль 05:13
Общество

Режим самоизоляции введен в Липецкой области

В Липецкой области с 31 марта вводится двухнедельный режим полной самоизоляции.
Национальная служба новостей вчера в 14:42
Общество

В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении на территории области режима обязательной самоизоляции.
ТАСС 05:03
Экономика

Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам

Государственная Дума приняла закон, согласно которому НДФЛ со ставкой 13% с годовых доходов граждан по вкладам, превышающих сумму, которую можно получить при размещении миллиона рублей под ключевую ставку Центробанка.
РИА Оренбуржье 06:01
Политика

Россия прислала в США самолет с медоборудованием

Газета.Ru вчера в 18:33
Общество

Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
РБК вчера в 02:30
Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Известия 02:08
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук получили звания народных артисток

Актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова были удостоены звания народного артиста Российской Федерации.
Народные новости 02:43
Общество

На подъездах к Севастополю установили «коронавирусные» блокпосты

REGNUM 05:29
Происшествия

Женщина погибла на рельсах московского метро

Интерфакс 06:14
Общество

В Ростовской области подтверждено пять случаев коронавируса

Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 12:28 — REGNUM В Ростовской области общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло пяти, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 05:28
Политика

Украина может ослабить карантин для спасения экономики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Газета.Ru 03:22
Общество

Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек

В Италии объявлена новая сводка, согласно которой общее число зараженных коронавирусом перешагнуло за 100 тысяч случаев.
Российская газета вчера в 12:56
Общество

В Башкирии для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

31 марта с 20.00 в Башкирии начинает действовать режим самоизоляции.
Стерлеград 04:05
Общество

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
РИА Новости 05:26
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Шоу-бизнес

Себя без макияжа показала Наталья Бочкарева

На своей странице в Instagram Наталья Бочкарева разместила снимок, на котором запечатлена без макияжа.
Privet-Rostov.ru 05:49
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