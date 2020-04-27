Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
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Цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель

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Цена нефти Brent упала до $20,76

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Июльские фьючерсы нефти марки Brent поднялись выше $25 за баррель

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Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель

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Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
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Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров

Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции.
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Посольство РФ потребовало обследовать российскую заключённую в США

Вашингтон, 27 апреля 2020, 05:27 — REGNUM Посольство РФ потребовало от Госдепа США провести медобследование российской гражданке Богдане Осиповой.
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Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак

В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
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Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
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Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
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Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса

Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
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Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
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Сирийская ПВО отражает атаки в небе над Дамаском

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Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

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В Иркутск прибыл вывозной рейс из Бангкока с российскими туристами

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Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57
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Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
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Путин обсудит с губернаторами, что дальше делать с коронавирусом

28 апреля российский президент Владимир Путин проведет очередное селекторное совещание с главами регионов.
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Безработица в России может вырасти в шесть раз, заявили в ВШЭ

Безработица в России может вырасти в шесть раз, считают в Институте социальной политики НИУ ВШЭ. Об этом пишет газета "Известия".
РИА Новости 17:46
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Здоровье

Более 100 случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Забайкалье

На 27 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 103 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 16 из них – дети.
Забайкальский рабочий 22:00
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Политика

Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими затратами на оборону

Россия вошла в первую пятерку стран с наибольшими затратами на оборону.
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Общество

Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
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В Госдуме попросили ГП проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

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В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал создание мышей, предназначенных для испытаний вакцины от коронавируса.
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Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе

Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
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Экономика

Мировой спрос на алюминий упал на 6,4% из-за коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции оказала значительное воздействие на глобальный рынок алюминия, в результате чего спрос на этот металл в мире уже упал на 6,4%. Об этом говорится в отчете ведущего российского производителя алюминия "Русал", распространенном в понедельник на Гонконгской фондовой бирже.
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Задержанного нарушителя карантина жестоко избила полиция на Алтае

В ГУ МВД РФ по Алтайскому краю организовали проведение проверки по факту публикации в соцсетях видео-ролика, на котором запечатлено, как сотрудник полиции избивает задержанного мужчину.
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Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
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Режим ЧС ввели в Амурской области из-за дефекта моста

В Благовещенске (Амурская область) ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.
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Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой»

Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой» Минкомсвязь направила в правительство предложения по мерам поддержки отраслей IT и связи.
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227 случаев коронавируса зарегистрировано в Бурятии

227 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019 зарегистрировано в Бурятии по информации республиканского Управления Роспотребнадзора 27 апреля.
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Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

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