Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
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с чего всё началось

Новак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр — РИА Новости. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что не нужно слишком серьезно относиться к падению нефтяных фьючерсов ниже нуля.
РИА Новости08:22

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Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель

RT на русском20:22

Цена нефти Brent упала до $20,76

ТАСС21:42

Июльские фьючерсы нефти марки Brent поднялись выше $25 за баррель

Известия21:15

Цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель

РИА Новости20:33

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URA.Ru11:08

Новости недели. Рекордное падение нефти до уровня февраля 2002 года

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Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Существуют специальные расценки компаний, которые обеспечивают доступ к аккаунту того или иного лица – как к текстовым сообщениям, так и к аудиозвонкам.
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Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
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По данным оперативного штаба Новосибирской области на утро 26 апреля, за последние сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился ещё у 58 пациентов.
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Вырваться из ада: как советские пленные восстали в лагере Бадабер

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В Госдуме попросили ГП проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

РИА Новости 11:03
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Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку в районе Дамаска, сообщило агентство Sana.
Коммерсантъ 22:53
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Общество

Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
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Вывозной рейс с россиянами из Гоа приземлился в Уфе

В Уфе приземлился вывозной рейс с российскими туристами из Гоа. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Экономика

Банк России снизил с сегодняшнего дня ключевую ставку до 5,5% годовых

Решение о снижении ставки принималось в том числе и для обеспечения финансовой стабильности, отметили в Центробанке.
Эхо Москвы 18:03
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Убытки киноиндустрии оценили в 40 млрд рублей

По мнению экспертов, убытки отрасли в России составят порядка 40 млрд рублей.
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Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 12:06
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
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«Еле движется, обколота лекарствами»: Екатерина Варнава получила травму

Несмотря на упорство и талант, 35-летняя Екатерина Варнава может покинуть популярный телепроект.
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Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

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Лера Кудрявцева подарила сыну Жану на 30-летие автомобиль

Во время съемок программы «Ты не поверишь!» Лера Кудрявцева рассказала, что подарила своему сыну Жану Ленюку на 30-летие автомобиль.
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Последнее обновление Windows 10 удалило файлы пользователей

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Общество

В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему

В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
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Волочкова подала в суд на Дану Борисову

Российская балерина Анастасия Волочкова подала в суд на телеведущую Дану Борисову, которая недавно публично призналась в ненависти к ней и намекнула на алкогольную зависимость экс-звезды Большого театра.
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Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын жив и здоров

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ЦБ предложил план действий при отказе банка в кредитных каникулах

Если банк отказывает в кредитных каникулах во время пандемии коронавируса, можно пожаловаться в ЦБ.
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В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

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