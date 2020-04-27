Энергетика
RT на русскомЦена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр — РИА Новости. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что не нужно слишком серьезно относиться к падению нефтяных фьючерсов ниже нуля.РИА Новости08:22
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Комментарии
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РИА Новости вчера в 09:25
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Lenta.ru 22:51
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Армия и оружие
Вырваться из ада: как советские пленные восстали в лагере Бадабер
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Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска
Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку в районе Дамаска, сообщило агентство Sana.
Коммерсантъ 22:53
Общество
Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
Общество
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В Уфе приземлился вывозной рейс с российскими туристами из Гоа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:29
Экономика
Банк России снизил с сегодняшнего дня ключевую ставку до 5,5% годовых
Решение о снижении ставки принималось в том числе и для обеспечения финансовой стабильности, отметили в Центробанке.
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Убытки киноиндустрии оценили в 40 млрд рублей
По мнению экспертов, убытки отрасли в России составят порядка 40 млрд рублей.
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Mag о победе над командой Dendi: «Мы их просто пофармили»
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Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 12:06
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Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
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Шоу-бизнес
«Еле движется, обколота лекарствами»: Екатерина Варнава получила травму
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StarHit.ru 14:30
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За участие в съёмках танцовщице обещали $1,5 млн и поинтересовались, на что могут рассчитывать с её стороны за указанную сумму денег.
Актуальные Новости вчера в 07:27
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53
Шоу-бизнес
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Во время съемок программы «Ты не поверишь!» Лера Кудрявцева рассказала, что подарила своему сыну Жану Ленюку на 30-летие автомобиль.
Дни24 вчера в 11:14
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Последнее обновление Windows 10 удалило файлы пользователей
Ранее специалисты предлагали пользователям, столкнувшимся с перечисленными проблемами, удалить последнее обновление.
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В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему
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News.ru 10:25
Авто
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Банк ВТБ расширил действие программы «Беззалоговый автокредит», позволяющей приобрести автомобиль или мототехнику без обременения по залогу.
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ЦБ предложил план действий при отказе банка в кредитных каникулах
Если банк отказывает в кредитных каникулах во время пандемии коронавируса, можно пожаловаться в ЦБ.
Телеканал 360° 19:18
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На Сахалине выявили 22-го зараженного коронавирусом
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РИА Сахалин-Курилы 19:55
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В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд
Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57