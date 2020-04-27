Энергетика
RT на русскомЦена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель
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с чего всё началось
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась выше 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара за меру, при этом стоимость июньских составляет 21,64.РИА Новостивчера в 20:33
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Новости недели. Рекордное падение нефти до уровня февраля 2002 года
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Комаровский назвал самые опасные места во время пандемии коронавируса
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Эхо Москвы вчера в 15:02
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В Алтайском крае выявили 27 новых случаев коронавируса за сутки
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек, один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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