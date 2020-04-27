Энергетика
ИзвестияНефть дешевеет на торгах на фоне опасений по поводу хранилищ
Нефть дешевеет на фоне опасений инвесторов, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет новый обвал стоимости на фьючерсы.
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Комментарии
Политика
Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая, ожидают губернаторы
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выразил предположение о продлении режима нерабочих дней в России.
Газета.Ru 00:28
Кино
Маковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
РИА Новости вчера в 15:37
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом
В Санкт-Петербурге около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 11:17
Политика
Песков назвал срок выхода России на плато по коронавирусу
Москва, 27 апреля 2020, 09:39 — REGNUM Россия должна выйти на плато по коронавирусу в середине мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 02:39
Общество
В Карелии коронавирусом заболели еще 12 человек
Количество заболевших за сутки увеличилось на 12 человек. Таким образом, всего в республике заболели 56 человек.
АиФ Карелия вчера в 02:18
Футбол
Составлен рейтинг самых скандальных трансферов в истории
ESPN составил рейтинг самых скандальных переходов за всю историю футбола.
Матч ТВ вчера в 20:33
Общество
В Казахстане продлили режим чрезвычайного положения
Власти Казахстана продлили режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса до 11 мая.
ТАСС 02:23
Общество
В России подготовят поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте правительства.
РИА Новости 25 апреля в 21:37
Происшествия
Пожар произошел в нежилом здании в Ростове-на-Дону
Пожар произошел в трехэтажном неэксплуатируемом здании в районе плотной застройки в Ростове-на-Дону.
Известия вчера в 23:44
Общество
В новый КоАП включили ответственность за «поющих» по ночам собак
Москва, 26 апреля 2020, 23:34 — REGNUM Ответственность за нарушение тишины ночью расширят в будущем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
REGNUM вчера в 16:34
Общество
PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Известия вчера в 19:46
Наука
Как запахи влияют на набор веса, рассказали ученые
Как запахи влияют на набор веса, рассказали эксперты, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:32
Политика
Россия вошла в топ-5 стран с наибольшими военными расходами
Общий объем военных ассигнований на оборону за последнее десятилетие был отмечен в мире в 2019 году: он составил 1,917 трлн долларов, это на 3,6% больше, чем в 2018 году.
BFM.ru 01:57
Общество
В Новосибирской области вводится масочный режим
Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим.
РИА Новости 00:00
Происшествия
За сутки в больницу Коммунарки поступили 78 человек
Почти 650 пациентов находятся на лечении в больнице в посёлке Коммунарка, сообщил главврач учреждения Денис Проценко.
RT на русском 01:42
Здоровье
Комаровский назвал самые опасные места во время пандемии коронавируса
Комаровский назвал самые опасные места во время пандемии коронавируса, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:32
Игры
Создатели игры 112 Operator оригинально защитились от пиратства
ИА Красная Весна вчера в 16:45
Общество
В Саяногорске вводится режим ЧС
В городе металлургов вводится режим ЧС. Об этом сегодня сообщил в соцсетях глава Саяногорска Михаил Валов.
Пульс Хакасии 02:31
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости вчера в 04:05
Экономика
Мировой спрос на алюминий упал на 6,4% из-за коронавируса
"В первом квартале 2020 года мировой спрос на первичный алюминий сократился на 6,4% - до 14,43 млн тонн", - отмечается в документе.
ТАСС вчера в 21:44
Общество
В России проведено 2,5 миллиона тестов на коронавирус
Коронавирусом в мире заразились более 2,7 миллиона человек, свыше 180 тысяч умерли.
Вести.Ru 24 апреля в 03:14
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
Общество
Счетная палата РФ предложила модернизировать здравоохранение
Счетная палата разрабатывает предложения по модернизации российской системы здравоохранения.
BFM.ru 02:26
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 25 апреля в 05:23
Общество
ПФР рассказал о новых сроках сдачи СЗВ-ТД
В настоящее время нарушение сроков сдачи СЗВ-ТД может повлечь штраф: для компании в размере от 30 до 50 тыс. рублей; для должностного лица – от 1 до 5 тыс. рублей.
Время Бухгалтера 24 апреля в 03:57
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Гаджеты
Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей
Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей.
Ferra вчера в 12:47
Общество
Онищенко назвал условия ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ранее «ФедералПресс» писал, что СПЧ готовится внести в правительство предложение, разрешающее пожилым людям и детям выходить на улицу по определенному графику прогулок.
ФедералПресс вчера в 01:25