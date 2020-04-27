Нефть дешевеет на фоне опасений инвесторов, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет новый обвал стоимости на фьючерсы.

Нефть дешевеет на торгах на фоне опасений по поводу хранилищ

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