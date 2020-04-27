Энергетика
РИА НовостиЦена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.
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Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
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Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
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Дагестанцы оказались заперты в Петербургской больнице
Около 600 пациентов и 200 медиков оказались в полной изоляции.
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В интернете появились фото нового купе BMW 2 серии
Инсайдеры считают, что для нового поколения BMW 2 серии не предложат версии кабриолет.
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Лера Кудрявцева подарила сыну Жану на 30-летие автомобиль
Во время съемок программы «Ты не поверишь!» Лера Кудрявцева рассказала, что подарила своему сыну Жану Ленюку на 30-летие автомобиль.
Дни24 25 апреля в 11:14
Футбол
Составлен рейтинг самых скандальных трансферов в истории
ESPN составил рейтинг самых скандальных переходов за всю историю футбола.
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Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости вчера в 09:39
Общество
Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что России удастся избежать взрывного пика заражений коронавирусом, однако для этого важно продолжить соблюдать ограничения в майские праздники.
ТАСС вчера в 07:15
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Шоу-бизнес
О брачном контракте с Пугачевой рассказал Галкин
На протяжении долгих лет газеты писали о том, что перед тем, как стать женой Галкина, Пугачева наняла кучу юристов для составления специального брачного договора.
Live24 вчера в 06:27
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Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Президент России Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме российских Вооруженных сил, но считает, что пока рано таким образом оценивать его работу.
Известия вчера в 10:47
Общество
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности.
Lenta.ru 01:58
Здоровье
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
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Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
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Алтайский «Пухляш» Дмитрий Красилов пожаловался на надоедливых геев
Московский Комсомолец 01:35
Общество
Токаев продлил режим ЧП в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 11 мая.
Коммерсантъ 02:57
Общество
Коронавирус поражает новые районы Пензенской области
Как сообщают в пресс-службе областного правительства, возраст новых пациентов варьируется от 18 лет до 81 года.
Stolica58.ru 03:03
Общество
Скончался известный итальянский журналист Джульетто Кьеза
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Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец 25 апреля в 17:18
Здоровье
Число заражений коронавирусом на Ставрополье достигло 453
Количество случаев заражения коронавирусом на Ставрополье достигло 453 к 27 апреля, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Аргументы и Факты - Ставрополь 02:21
Шоу-бизнес
Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой
По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru вчера в 05:38
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Как экономят топливо профессиональные перевозчики
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Футбол
Новым главным тренером «Локомотива» может стать серб Николич
Возможный новый тренер "Локо" – Николич: был чемпионом, ругался с руководством, обзывал подопечного Николич может сменить Семина на посту главного тренера "Локомотива" Кикнадзе: у меня нет конфликта с Семиным.
Metaratings вчера в 10:12
Происшествия
Несколько сотен буревестников стали заложниками на сахалинском судне
Одно из грузовых судов в порту Южно-Сахалинска заполонили несколько сотен буревестников.
Российская газета 01:15
Энергетика
Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефти
Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco начала сокращать добычу нефти на этой неделе по условиям сделки ОПЕК+, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.
Forbes 25 апреля в 10:28
Происшествия
Первый заместитель главы Хакасии поможет нуждающимся товарищам
Присоединился к депутатам и первый заместитель главы республики Николай Миронов, также член КПРФ.
ИА Хакасия 03:09
Авто
Представили шестиметровый броневик Range Rover за 100 млн рублей
Стоимость доработанного внедорожника составляет 1,2 млн евро, что составляет примерно 97 млн рублей по актуальному курсу.
Тарантас Ньюс вчера в 16:33