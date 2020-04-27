Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
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с чего всё началось

Новак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр — РИА Новости. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что не нужно слишком серьезно относиться к падению нефтяных фьючерсов ниже нуля.
РИА Новостивчера в 08:22

Подробнее о событии

Нефть немного подорожала в начале торгов в понедельник

Эхо Москвывчера в 22:04

Цены на нефть Brent поднялись выше $25

РЕН ТВвчера в 21:49

Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель

RT на русскомвчера в 20:22

Июльские фьючерсы нефти марки Brent поднялись выше $25 за баррель

Известиявчера в 21:15

Цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель

РИА Новостивчера в 20:33

Цена нефти Brent упала до $20,76

ТАССвчера в 21:42

Последние новости кризиса 26 апреля: нефтяной рынок переживает пик падения спроса, экономика РФ резко сократится

URA.Ruвчера в 11:08
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено вчера в 23:53, Ашберн

Комментарии

Общество

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Известия вчера в 19:46
114
Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
5,8K
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
957
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru вчера в 02:53
2K
Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
1,9K
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском

В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета вчера в 23:00
32
Общество

Министерство юстиции передумало повышать штрафы в новом КоАП

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях не предполагает повышение размеров штрафов, рассказали в пресс-службе Министерства юстиции России.
Вечерняя Москва вчера в 17:16
1
Политика

Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает

Сеул, 27 апреля 2020, 03:22 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын — жив, здоров и продолжает работать, заявил спецсоветник президента Южной Кореи Мун Чжо Ин в эфире телеканала CNN.
REGNUM вчера в 20:22
11
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

RT на русском вчера в 06:54
2,9K
Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
324
Общество

Скончался известный итальянский журналист Джульетто Кьеза

ГТРК Алания вчера в 07:58
284
Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском вчера в 09:36
1,1K
Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
34
Общество

Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
352
Общество

Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России

Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы.
РИА Новости вчера в 23:48
2
Общество

В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса

За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия вчера в 06:57
50
Общество

Ксения Собчак вложила миллионы в крабовый бизнес

Как стало известно, Ксения Анатольевна стала владелицей 40 процентов акций в компаниях Монерон и Курильский универсальный комплекс, занимающихся отловом камчатских крабов.
Paparazzi.ru вчера в 02:47
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Религия

Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:59
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Здоровье

Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса

Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru вчера в 15:14
57
Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM 25 апреля в 09:45
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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru вчера в 02:43
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Политика

Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru 25 апреля в 02:46
124
Здоровье

Более 100 случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Забайкалье

На 27 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 103 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 16 из них – дети.
Забайкальский рабочий вчера в 22:00
22
Армия и оружие

Военный вертолет сбросил первые 30 тонн воды на пожары в Туве

РЕН ТВ вчера в 11:30
Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой

По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru вчера в 05:38
25
Политика

Режим ограничений в России могут продлить после 30 апреля

В качестве вероятного срока названо 11 мая. Об этом сообщил сегодня губернатор Олег Кувшинников на заседании областного оперативного штаба.
Gorodche.ru вчера в 13:05
2
Культура

Лариса Долина указала на отличия российской публики от американской

Артистка сообщила, что американцы ведут себя более раскованно, в отличие от россиян.
Слово и Дело вчера в 23:34
30
Здоровье

Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости 25 апреля в 23:57
155
Технологии

В России испытают вакцины от коронавируса на «гуманизированных мышах»

REGNUM вчера в 21:40
76
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