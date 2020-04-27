Энергетика
RT на русскомЦена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель
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с чего всё началось
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр — РИА Новости. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что не нужно слишком серьезно относиться к падению нефтяных фьючерсов ниже нуля.РИА Новостивчера в 08:22
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Комментарии
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BFM.ru вчера в 02:53
Общество
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В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
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В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
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Общество
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Сеул, 27 апреля 2020, 03:22 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын — жив, здоров и продолжает работать, заявил спецсоветник президента Южной Кореи Мун Чжо Ин в эфире телеканала CNN.
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Общество
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RT на русском вчера в 06:54
Общество
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RT на русском вчера в 12:06
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В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36
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Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
Общество
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество
В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса
За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия вчера в 06:57
Общество
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Как стало известно, Ксения Анатольевна стала владелицей 40 процентов акций в компаниях Монерон и Курильский универсальный комплекс, занимающихся отловом камчатских крабов.
Paparazzi.ru вчера в 02:47
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Газета.Ru вчера в 15:14
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В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
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Газета.Ru вчера в 02:43
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Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
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ТАСС вчера в 18:09
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На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
Вести.Ru 25 апреля в 02:46
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