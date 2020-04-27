Нефть дешевеет на фоне опасений инвесторов, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет новый обвал стоимости на фьючерсы.

Нефть дешевеет на торгах на фоне опасений по поводу хранилищ

Происшествия В Змеиногорске полицейские жестко избили нарушителя карантина В сети появилось видео, на котором полицейские силой задерживают мужчину, который нарушил правила самоизоляции в закрытом на карантин городе. 80

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Наука Россия стала на шаг ближе к завершению газотурбинной установки ГТЭ-65.1 Источником указывается на то, что российская компания совместно с ведущими отраслевыми институтами и предприятиями страны «завершило разработку материалов эскизного проекта камеры сгорания газотурбинной установки». 1

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Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 1,1K

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Общество В Москве еще 349 пациентов вылечились от коронавируса В Москве выздоровели еще 349 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 3524, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 51

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