Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель

Общество В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности. 222

Шоу-бизнес Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года» Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram. 891

Происшествия В Приамурье изъяты контрабандные медицинские маски Благовещенск, 27 апреля 2020, 08:41 — REGNUM У двух водителей большегрузов в Благовещенске на таможне обнаружили и изъяли контрабанду: они пытались вывезти в Китай одноразовые медицинские маски, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Благовещенского городского суда.

Экономика Прибыль крупных промышленных предприятий Китая упала на 36,7% Прибыль крупных промышленных предприятий Китая с января по март включительно из-за пандемии нового коронавируса снизилась в годовом исчислении на 36,7% - до 781,45 млрд юаней (около $110,52 млрд по текущему курсу). 1

Происшествия Группа разбора: смотрим карантинное ДТП, в котором виноваты сразу трое В апреле 2020 года количество автомобилей на дорогах снизилось, но ДТП происходят всё равно.

Здоровье Плюс 24: Новые заболевшие коронавирусом выявлены в Приморье В министерстве здравоохранения Приморья отметили, что за минувшие сутки у 11 сотрудников скорой помощи Находки подтвердилось заболевание.

Здоровье В Алтайском крае выявили 27 новых случаев коронавируса за сутки Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек, один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 4

Здоровье Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов. 15

Происшествия В Змеиногорске полицейские жестко избили нарушителя карантина В сети появилось видео, на котором полицейские силой задерживают мужчину, который нарушил правила самоизоляции в закрытом на карантин городе. 71

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 апреля Россияне могут услышать новое обращение президента Владимира Путина по ситуации с коронавирусом на неделе с 27 апреля по 3 мая, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 6

Общество Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. 434

Наука Ученые выяснили детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков Среди индейских цивилизаций не редкостью было устраивание кровавых жертвоприношений богам, особенно этим славились цивилизации ацтеков и майя. 14