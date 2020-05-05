Энергетика
ИзвестияЦена на нефть Brent поднялась выше $30
Стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в июле 2020 года превысила $30 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне во вторник, 5 мая. По состоянию на 16:38 мск, цена североморской смеси выросла на 11,88%, достигнув $30,46 за баррель.
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