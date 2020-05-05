Энергетика

ИзвестияИзвестияЦена на нефть Brent поднялась выше $30

Стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в июле 2020 года превысила $30 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне во вторник, 5 мая. По состоянию на 16:38 мск, цена североморской смеси выросла на 11,88%, достигнув $30,46 за баррель.
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Цена нефти Brent превысила $30 впервые с 15 апреля

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Новости кризиса 5 мая: цены на нефть растут, но США побьют рекорд по займам

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