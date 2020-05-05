Энергетика

ИзвестияИзвестияЦена на нефть Brent поднялась выше $30

Стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в июле 2020 года превысила $30 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне во вторник, 5 мая. По состоянию на 16:38 мск, цена североморской смеси выросла на 11,88%, достигнув $30,46 за баррель.
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Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

РИА Новости09:50

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля 2020

ТАСС09:42

Цена на нефть растет в ходе сегодняшних торгов

Эхо Москвы10:01

Стоимость нефти Brent превысила $30 за баррель

News.ru10:00

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля

Московский Комсомолец09:56

Нефть показала уверенный рост

Вести.Ruвчера в 23:20

Новости кризиса 5 мая: цены на нефть растут, но США побьют рекорд по займам

URA.Ru00:00
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:30, Ашберн

Нефть подорожала сразу на 5 процентов

КП - Беларусь03:42
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:30, Ашберн

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ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
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Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку

«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:32
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
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350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
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Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

РИА Новости 04:32
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Общество

Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

RT на русском 03:53
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Наука

В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса

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Общество

В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Коммерсантъ вчера в 23:29
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Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
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Общество

Советник ВОЗ назвал две основные меры по борьбе с коронавирусом

Советник ВОЗ подчеркнул, что преимущества иных жестких мер, в том числе и закрытия границ, в борьбе с вирусом не очевидны.
ТАСС 08:54
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Происшествия

В Самаре загорелись шесть частных жилых домов

Шесть частных жилых домов загорелись в Железнодорожном районе Самары на площади около 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 09:51
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Политика

Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств посетить Минск и принять участие в параде Победы.
РБК 07:25
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Здоровье

Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений

Вопрос поэтапного снятия ограничений был рассмотрен сегодня, 5 мая, на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Правительство Ростовской области 09:45
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Происшествия

Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва

Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета вчера в 10:46
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Губерниев прокомментировал скандальную статью о сыне Плющенко

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поддержал семью фигуриста Евгения Плющенко после скандальной статьи о его сыне Александре.
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Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
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Общество

В семи районах Ленинградской области введут масочный режим

Обязательный масочный режим введут в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области, сообщили РИА Новости в областной администрации.
РИА Новости 09:40
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Здоровье

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Низкая смертность пациентов с коронавирусом в России объясняется ранней диагностикой и выявлением инфекции у людей, которые не имеют симптомов.
Lenta.ru 10:07
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Староста района Прага-6 Ондржей Коларж направил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен открытое письмо с жалобой на действия России в связи со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, находившегося на административной территории района, сообщило Чешское радио.
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Общество

Кадыров потребовал наказать чеченцев за съемку задержаний нарушителей карантина

Lenta.ru 09:09
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
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Власти назвали цены на медицинские маски в московском метро

В пресс-службе столичного департамента транспорта рассказали, что уже начали завозить медицинские маски и перчатки на 15 станций московского метро - их загружают в торговые автоматы.
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Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
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В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать

В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства семейной драмы: восьмилетний мальчик набросился с ножом на отца и нанес ему несколько ударов.
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Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу

Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу, обсудили введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 07:30
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Эксперт рассказал о новых штрафах для водителей

Новые штрафы для автовладельцев подготовили в правительстве России.
Известия вчера в 21:37
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Зеленский обновил состав делегации в контактной группе по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Известия 08:49
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В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
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В России сняли фильм о жертвах коронавируса

Во всех случаях врачи не смогли выявить коронавирус в первые дни болезни, передаёт RT.
Говорит Москва 08:24
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