Энергетика
ИзвестияЦена на нефть Brent поднялась выше $30
Стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в июле 2020 года превысила $30 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне во вторник, 5 мая. По состоянию на 16:38 мск, цена североморской смеси выросла на 11,88%, достигнув $30,46 за баррель.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:30, Ашберн
Комментарии
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
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Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
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Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
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В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
Шесть частных жилых домов загорелись в Железнодорожном районе Самары на площади около 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств посетить Минск и принять участие в параде Победы.
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Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений
Вопрос поэтапного снятия ограничений был рассмотрен сегодня, 5 мая, на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Правительство Ростовской области 09:45
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Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва
Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета вчера в 10:46
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Губерниев прокомментировал скандальную статью о сыне Плющенко
Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поддержал семью фигуриста Евгения Плющенко после скандальной статьи о его сыне Александре.
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Обязательный масочный режим введут в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области, сообщили РИА Новости в областной администрации.
РИА Новости 09:40
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Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Низкая смертность пациентов с коронавирусом в России объясняется ранней диагностикой и выявлением инфекции у людей, которые не имеют симптомов.
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Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
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Власти назвали цены на медицинские маски в московском метро
В пресс-службе столичного департамента транспорта рассказали, что уже начали завозить медицинские маски и перчатки на 15 станций московского метро - их загружают в торговые автоматы.
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Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
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В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать
В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства семейной драмы: восьмилетний мальчик набросился с ножом на отца и нанес ему несколько ударов.
Российская газета 08:45
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Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу
Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу, обсудили введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
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Эксперт рассказал о новых штрафах для водителей
Новые штрафы для автовладельцев подготовили в правительстве России.
Известия вчера в 21:37
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Зеленский обновил состав делегации в контактной группе по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
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В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
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Общество
В России сняли фильм о жертвах коронавируса
Во всех случаях врачи не смогли выявить коронавирус в первые дни болезни, передаёт RT.
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