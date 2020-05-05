Энергетика
РИА НовостиЦена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent впервые с 15 апреля превысила 30 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17:08 июльские фьючерсы на североморскую смесь подорожали на 10,99% — до 30,19 доллара за баррель.
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