Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦена нефти Brent поднялась выше $30

Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля. По состоянию на 17:00 мск, баррель нефти этой марки стоил $30,2, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
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Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

РИА Новости10:31

Цена нефти Brent превысила $30 впервые с 15 апреля

РБК09:42

Цена на нефть Brent поднялась выше $30

Известия10:04

Цены на нефть выросли на фоне снятия ограничительных мер из-за коронавируса

Вести.Ru10:42

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля 2020

ТАСС09:42

Новости кризиса 5 мая: нефть превысила 30 долларов, число безработных достигнет 7 млн, регионы получат новые льготы

URA.Ru11:25

Цена на нефть эталонной марки Brent впервые с середины апреля превысила 30 долларов за баррель

Эхо Москвы12:00
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Нефть подорожала сразу на 5 процентов

КП - Беларусь03:42
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Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

BFM.ru 05:43
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Политика

Президент Абхазии вылетел в Москву с рабочим визитом

Президент Абхазии Аслан Бжания во вторник вылетел в Москву с рабочим визитом. Об этом ТАСС сообщили в администрации президента Абхазии.
ТАСС 11:26
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением

Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
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Общество

Китай начинает тестирование суверенной электронной валюты

Китай в ответ на атаки со стороны США объявил о начале тестирования новой цифровой валюты, которая в будущем сможет "отвязать" его от доллара.
Экономика сегодня 05:26
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Общество

Шнуров оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах

По словам музыканта, на смену "пивнушкам" придет продажа синтетических наркотиков Музыкант, член "Партии Роста" Сергей Шнуров в стихотворной форме оценил вступление в силу закона о запрете продажи алкоголя в жилых домах.
SM News 06:18
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Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
2,1K
Общество

Роддом в Петербурге приостановил прием из-за коронавируса у пациентки

Из-за обнаружения коронавируса у пациента ограничения ввели в клинике Петра Великого.
ТАСС 12:12
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Политика

Чехия захотела нормализовать отношения с Россией

Прага захотела нормализовать отношения с Москвой.
Lenta.ru 12:09
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
3K
Происшествия

Пять частных домов загорелись в Самаре

В Самарском городском округе на улице Пестеля загорелись пять частных домов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 10:50
18
Общество

От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин

Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
1,1K
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,6K
Здоровье

В Калининградской области более 300 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
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Общество

Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы

РИА Новости 02:43
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Общество

Советник ВОЗ назвал две основные меры по борьбе с коронавирусом

Советник ВОЗ подчеркнул, что преимущества иных жестких мер, в том числе и закрытия границ, в борьбе с вирусом не очевидны.
ТАСС 08:54
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском вчера в 00:40
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров проверился на коронавирус

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Налоговая начала прием заявок на выплату зарплатных субсидий

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Общество

Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России

Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском вчера в 03:51
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Игры

Восточная надежда – Ubisoft зарегистрировала домен Prince of Persia 6

Городской портал Новый Нижний вчера в 16:00
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Космос

Китай осуществил успешный запуск новейшего космического корабля

Китай 5 мая осуществил успешный запуск испытательной версии своего пилотируемого космического корабля нового типа при помощи ракеты-носителя Long March-5B.
BFM.ru 06:44
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Общество

Глава Карелии разрешил прогулки за городом

Петрозаводск, 5 мая 2020, 17:36 — REGNUM Глава Карелии Артур Парфенчиков объявил о частичном смягчении ограничительных мер, принятых для борьбы с коронавирусной эпидемией.
REGNUM 10:36
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Общество

Названа стоимость масок и перчаток в московском метро

Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
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Общество

Сын Рудковской и Плющенко ответил на критику Аршавина

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр на своей странице в соцсети ответил на слова футболиста Андрея Аршавина о том, что родители заставляют его сниматься в видео для Instagram.
Вечерняя Москва 04:18
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Футбол

Тренер «Ахмата» Шалимов объяснил свои слова о дармоедах

Pravda.Ru вчера в 06:21
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
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73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни

73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни Актриса до сих пор не знает, заразилась ли она коронавирусом.
Экспресс газета 11:58
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