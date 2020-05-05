Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля 2020 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.
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Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

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Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля

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Цена на нефть эталонной марки Brent впервые с середины апреля превысила 30 долларов за баррель

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