Энергетика
РИА НовостиЦена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent впервые с 15 апреля превысила 30 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17:08 июльские фьючерсы на североморскую смесь подорожали на 10,99% — до 30,19 доллара за баррель.
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Комментарии
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В Минпросвещения анонсировали возможный перенос сроков сдачи ЕГЭ
Говоря о выпускных вечерах, министр заявил, что каждый регион вправе сам принимать те или иные решения, но в целом для проведения таких мероприятий должна быть благоприятная эпидемиологическая обстановка.
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Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва
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В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре
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Коммерсантъ 04:31
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Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
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На Украине россиянин ограбил нескольких людей и пригрозил взорвать дом. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
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В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
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Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах
В России вступили в силу изменения в закон об обороте алкоголя, согласно которым нельзя будет продавать спиртное в жилых домах.
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
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Число жалоб на домашнее насилие в России выросло в 2,5 раза
В период с 10 апреля в России в 2,5 раза выросло число обращений о домашнем насилии.
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Великобритания по числу смертей от коронавируса обогнала Италию
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«Масочный режим» введут власти Югры
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Киров, 5 мая 2020, 18:29 — REGNUM В Кировской области проведут испытания живой вакцины от полиомиелита как средства выработки неспецифического иммунитета против новой коронавирусной инфекции.
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Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
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Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына
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МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления
Народная артистка России Надежда Бабкина, которую в апреле госпитализировали с пневмонией, дала первое интервью после выздоровления.
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От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин
Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
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Какое место займёт Россия в холодной войне США и Китая
Американское издание The National Interest уверено, что после пандемии в мире разразится новая холодная война.
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