Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля 2020 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

Цена на нефть Brent поднялась выше $30 за баррель

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