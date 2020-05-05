Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля 2020 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.
Читать в источнике
Комментировать194

Подробнее о событии

Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

РИА Новости10:31

Цена на нефть Brent поднялась выше $30

Известия10:04

Стоимость нефти Brent превысила $30 за баррель

News.ru10:00

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля 2020

ТАСС09:42

Новости кризиса 5 мая: нефть превысила 30 долларов, число безработных достигнет 7 млн, регионы получат новые льготы

URA.Ru11:25

Цена на нефть эталонной марки Brent впервые с середины апреля превысила 30 долларов за баррель

Эхо Москвы12:00

Нефть показала уверенный рост

Вести.Ruвчера в 23:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:05, Ашберн

Нефть подорожала сразу на 5 процентов

КП - Беларусь03:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:05, Ашберн

Комментарии

Игры

Слухи: игрок узнал дату выхода Assassin’s Creed Valhalla благодаря магазину в своём городе

3DNews 03:56
101
Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
208
Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
322
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,6K
Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

ТАСС 02:56
1,1K
Экономика

Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 07:06
173
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
1K
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
3K
Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
1,7K
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,4K
Экономика

Воронежский губернатор отчитался о доходах за 2019 год

Супруга губернатора за 2019 год задекларировала доход в 1 млн 688 тыс. 906,12 рублей, в собственности у неё — два земельных участка площадью по 1500 кв. м, жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня площадью 180 кв. м, треть квартиры площадью 76,1 кв. м, автомобиль Lexus LX 570.
REGNUM 09:27
39
Политика

Зеленский обновил состав делегации в контактной группе по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Известия 08:49
1
Экономика

Правительство освободило регионы от выплат по кредитам

Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru 02:36
881
Происшествия

В Петербурге задержали жаривших шашлыки в центре города мужчин

Полицейские провели проверку после появления в социальных сетях ролика, в котором было показано, как двое мужчин установили мангал на Сенной площади и жарили шашлыки.
РБК 14:01
345
Финансы

Курс рубля значительно снизился на открытии торгов

Рубль упал в понедельник к доллару и евро на Московской бирже, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 05:17
170
Общество

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

ТАСС вчера в 02:54
150
Общество

Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
124
Происшествия

В Сочи на кладбище произошло смертельное ДТП

Ночью на улице Армянской Хостинского района Сочи на территории Барановского кладбища произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля.
Российская газета 07:53
18
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус

Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
6
Наука

Ученые выяснили, где выше всего вероятность заразиться коронавирусом

Ученые смогли узнать, где выше всего вероятность заразиться коронавирусом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:39
15
Общество

В нескольких районах Ленобласти введут обязательный масочный режим

В семи районах Ленинградской области будет введен обязательный масочный режим.
Известия 10:36
79
Общество

Врач Гальперин прокомментировал действия калининградских медиков

Врач Семен Гальперин предположил, что калининградские медики могли оказаться не довольны условиями работы.
ФАН вчера в 22:44
1
Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
533
Здоровье

Главврач областного психоневрологического диспансера будет уволен

В Липецком областном психоневрологическом диспансере выявили острый дефицит медицинских халатов.
ГТРК Липецк 07:39
15
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости 11:14
404
Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
574
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления

Lenta.ru 10:06
37
Общество

В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ из-за коронавируса

В России могут отказаться от проведения в этом году основного государственного экзамена для учащихся девятых классов из-за пандемии, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 12:06
712
Политика

СКР закончил расследование дела экс-лидера «Меджлиса»

Напомним, господина Джемилева обвиняют в пересечении российско-украинской границы в пункте пропуска «Армянск» 3 мая 2014 года, когда ему уже был запрещен въезд в РФ.
Коммерсантъ 12:14
Футбол

Уткин объяснил, почему не считает Фергюсона великим тренером

Известный блогер Василий Уткин рассказал об отношении к легендарному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону.
Чемпионат 09:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное