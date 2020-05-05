Энергетика
RT на русскомЦена на нефть Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля 2020 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:05, Ашберн
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