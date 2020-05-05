Энергетика

ВедомостиВедомостиЦена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель. Это максимальное значение с 15 апреля. Первый контракт на июльские поставки нефти по $30,02 за баррель был заключен на ICE в 16.36 мск, к 20.12 мск цена достигла $30,65 за баррель.
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Цена нефти WTI поднялась выше 25 долларов

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WTI поднялась выше $25 за баррель впервые с 9 апреля

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Новости кризиса 5 мая: нефть превысила 30 долларов, число безработных достигнет 7 млн, регионы получат новые льготы

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Цены на нефть выросли на фоне снятия ограничительных мер из-за коронавируса

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Нефть дорожает сегодня на бирже

Эхо Москвы15:02
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Нефть подорожала сразу на 5 процентов

КП - Беларусь03:42
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Напоминаем, что в мире зарегистрировано более 3,4 миллионов случаев заражения коронавирусом.
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

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Народная артистка России Надежда Бабкина, которую в апреле госпитализировали с пневмонией, дала первое интервью после выздоровления.
Lenta.ru 10:06
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Менеджер Alliance Мария Гунина и медиадиректор Team Empire Кирилл Хайруллинв в подкасте обсудили киберспортивный трэш-ток и вторые составы современных клубов.
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Общество

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
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Общество

Отца Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы

RT на русском 06:58
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Здоровье

В Крыму за сутки подтвердились 17 случаев заражения коронавирусом

В Республике Крым на утро 5 мая зарегистрированы 128 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Севастопольская газета 03:28
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Общество

В Минпросвещения допустили перенос сроков проведения ЕГЭ

Решение по срокам проведения ЕГЭ может быть скорректировано после 12 мая.
RT на русском 09:06
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Общество

В Ростовской области планируют построить новую инфекционную больницу

Панорама Ростова-на-Дону 10:33
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Происшествия

Суд досрочно освободил бывшего замглавы управления СК Ламонова

Суд в Тульской области досрочно освободил бывшего заместителя начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Александра Ламонова, который в 2018 году был приговорён к пяти годам колонии строгого режима.
RT на русском 15:50
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Экономика

Основатель «Теремка» сообщил об отсутствии помощи бизнесу от государства

Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров в выпуске Forbes Digest рассказал о том, какие меры поддержки получил его бизнес в условиях пандемии коронавируса.
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Змея заползла в квартиру в Москве

Газета.Ru 15:24
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Происшествия

В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб

Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
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Здоровье

Доктор Мясников призвал лечиться дома во время пандемии

Мясников объяснил, что людям, которые могут самостоятельно стоять или сидеть, не нужно отправляться в медицинские учреждения.
Слово и Дело вчера в 09:50
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
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Политика

Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге

Снятие властями района Прага-6 памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу стало проявлением глупости муниципальных политиков.
Вечерняя Москва 13:30
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В Дагестане от пневмонии умер еще один сотрудник полиции

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Шоу-бизнес

Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит получил новый контракт

Один из самых высокооплачиваемых и популярных артистов современного Востока Бурак Озчивит заключил новый контракт на баснословную сумму.
Родной город 03 мая в 06:11
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Общество

Псковские власти решили ввести «перчаточный режим»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил обязать местных жителей носить в общественных местах не только маски, но и перчатки.
РИА Новости 14:43
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Общество

Власти Москвы назвали стоимость продающихся в метро масок и перчаток

В московском метро 5 мая установят вендинговые аппараты с перчатками и медицинскими масками, которые будут стоить по 20 и 30 рублей соответственно.
Известия 13:03
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Александр Емельяненко хотел бы провести боксерский поединок с Тайсоном

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что хотел бы провести бой против американского боксера Майка Тайсона.
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Ученые нашли следы марсианской органики в Антарктиде

Газета DAILY вчера в 13:00
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Здоровье

В Кирове проведут исследования вакцины от полиомиелита для профилактики COVID-19

Исследования эффективности полиомиелитной вакцины производства центра имени Чумакова для профилактики коронавирусной инфекции начнутся в Кировской области.
ТАСС 12:02
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Политика

Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости 11:14
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Здоровье

Из больницы со вспышкой коронавируса в Омске уволился главврач

Из омской больницы № 1, где выявлено 16 случаев заражения коронавирусом и был введен карантин, по собственному желанию уволился главврач Георгий Соболев.
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