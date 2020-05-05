Энергетика
Российская газетаЦена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с 15 апреля преодолела отметку 30 долларов и торгуется по 30,3 доллара за баррель. Североамериканская нефть WTI продается по цене 24,3 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
Читать в источнике
Оценить156
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 16:33, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 16:33, Ашберн
Комментарии
Общество
В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
За сутки в столице скончались 50 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 15:33
Экономика
Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 09:02
Происшествия
В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб
Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Происшествия
В Самаре локализовали крупный пожар
Крупный пожар в Железнодорожном районе Самары удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 10:45
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова доставлен в одну из больниц Москвы
Абулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, был доставлен спецборотом из Махачкалы в Москву.
Вести.Ru 07:01
Общество
Названа стоимость масок и перчаток в московском метро
Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
Космос
На Солнце обнаружен гигантский протуберанец
Актуальные Новости 12:57
Футбол
BeIn Sports: Головин вошёл в сборную сезона чемпионата Франции
Среди лучших 11 футболистов, которых выбрал бывший тренер "ПСЖ", нашлось место и для российского полузащитника Александра Головина.
Sport.ru 10:28
Футбол
Тренер «Ахмата» Шалимов объяснил свои слова о дармоедах
Pravda.Ru вчера в 06:21
Шоу-бизнес
Тяжело больной Александр Беляев перенес операцию
Ведущий «Прогноза погоды» Александра Беляев два года назад перенес онкологическую операцию, после которой продолжает восстанавливаться и пить необходимые препараты.
Пятый канал 11:53
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
Политика
Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР
Украинские власти никогда не пойдут на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.
Газета.Ru 08:38
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
Общество
В Великобритании в три раза выросло число нападений на граждан Китая
Как отмечает телеканал, рост числа нападений произошел на фоне пандемии коронавируса.
Эхо Москвы 16:00
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 03 мая в 02:57
Космос
Ученые выяснили условие появления внеземных цивилизаций
Вечерняя Москва 03 мая в 10:36
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
В Петербурге установили памятник самоизоляции
Памятник самоизоляции появился в Пискаревском парке.
Телеканал Санкт-Петербург 08:01
Политика
Британский МИД рассказал о диалоге с Россией по коронавирусу
Великобритания и Россия поддерживают диалог по вопросам, связанным с коронавирусом, заявил РИА Новости во вторник официальный представитель МИД Великобритании.
РИА Новости 14:57
Кино
Вин Дизель сообщил, когда выйдет сценарий «Риддика 4»
NewInform 02:26
Происшествия
Дочь богатейшего ректора России выиграла суд против РФ в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека принял решение о выплате компенсации в размере €2390 Ольге Литвиненко.
News.ru 13:20
Общество
Трое журналистов умерли в России от коронавируса
«В России скончались трое журналистов, более ста заразились коронавирусом», — уточнил он.
Городовой 08:11
Общество
Псковские власти решили ввести в регионе «перчаточный режим»
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года.
Известия 15:53
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала, как поддерживает красоту дома
Снимок, выложенный Собчак в Instagram, сопровождает подпись о том, что выбирая главное для женщины между умом и харизмой, звезда предпочитает красоту.
Вечерняя Москва вчера в 20:13
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Здоровье
Главврач омской больницы уволился из-за вспышки коронавируса
Омск, 5 мая 2020, 22:19 — REGNUM Главный врач омской городской больницы №1 принял решение уволиться после того, как не смог уберечь своих коллег от заражения коронавирусом.
REGNUM 15:19