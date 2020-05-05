Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЦена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с 15 апреля преодолела отметку 30 долларов и торгуется по 30,3 доллара за баррель. Североамериканская нефть WTI продается по цене 24,3 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
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Цена нефти Brent поднялась выше 31 доллара за баррель

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Нефть дорожает сегодня на бирже

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Цена нефти Brent превысила $31

News.ru15:01

Цена нефти Brent превысила $31 за баррель

Известия14:48

Новости кризиса 5 мая: нефть превысила 30 долларов, число безработных достигнет 7 млн, регионы получат новые льготы

URA.Ru11:25

Цены на нефть выросли на фоне снятия ограничительных мер из-за коронавируса

Вести.Ru10:42

Цена нефти Brent поднялась выше $31

ТАСС14:53
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Нефть подорожала сразу на 5 процентов

КП - Беларусь03:42
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Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

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В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб

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Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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В Самаре локализовали крупный пожар

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Названа стоимость масок и перчаток в московском метро

Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
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Тяжело больной Александр Беляев перенес операцию

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Украинские власти никогда не пойдут на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.
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МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

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Памятник самоизоляции появился в Пискаревском парке.
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Британский МИД рассказал о диалоге с Россией по коронавирусу

Великобритания и Россия поддерживают диалог по вопросам, связанным с коронавирусом, заявил РИА Новости во вторник официальный представитель МИД Великобритании.
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Вин Дизель сообщил, когда выйдет сценарий «Риддика 4»

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Дочь богатейшего ректора России выиграла суд против РФ в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека принял решение о выплате компенсации в размере €2390 Ольге Литвиненко.
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Генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин умер от коронавируса

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Трое журналистов умерли в России от коронавируса

«В России скончались трое журналистов, более ста заразились коронавирусом», — уточнил он.
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Псковские власти решили ввести в регионе «перчаточный режим»

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