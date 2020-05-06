Энергетика
БИЗНЕС OnlineЦена на нефть Brent поднялась выше $32
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $ 32 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла почти на 18% до $ 32,06 за баррель.
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Политика
Чехия собирается усилить безопасность своих дипломатов в Москве
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил о планах страны усилить меры безопасности для дипломатов в России.
Газета.Ru 08:32
Политика
Мишустин провел совещание в режиме видеоконференции
Премьер-министр России Михаил Мишустин, который лечится от коронавируса, провел по видеосвязи совещание по экономическим вопросам, сообщается на сайте правительства в четверг.
РИА Новости 13:20
Здоровье
Отделение ульяновской больницы перевели на режим обсервации
ИА Красная Весна 13:56
Армия и оружие
Китайский бомбардировщик-невидимка может выйти в свет уже в 2020 году
Издание сообщает, что уже предположительно в текущем году Поднебесная вполне может закончить разработку собственного малозаметного бомбардировщика Xian H-20.
Военное дело 05 мая в 09:45
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
Режим изоляции продлен в Москве до 31 мая
Маски и перчатки станут обязательными при поездках на любых видах общественного транспорта, а также при посещении магазинов.
Эхо Москвы 12:03
Общество
В Минздраве назвали сроки активного распространения коронавируса
Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире канала "Россия-24" дала прогноз по распространению коронавируса в стране.
Газета.Ru 13:50
Общество
Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
По данным агентства, банкир арестован в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд руб. Тверской суд Москвы арестовал банкира на срок до 6 июля 2020 года.
Известия 13:18
Энергетика
Saudi Aramco повысила июньские цены на нефть
По мнению агентства, повышение цен на саудовскую нефть дает рынку сигнал о признаках улучшения спроса на нефть.
ТАСС 06:39
Общество
Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели 00:43
Происшествия
СК проверит все версии гибели бизнесмена Босова
Российская газета 09:37
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Политика
Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ.
Коммерсантъ 13:42
Хоккей
Ларионов возглавит молодежную сборную России по хоккею
ProstoProSport 13:11
Фигурное катание
Губерниев высказался об уходе Трусовой от Тутберидзе
ProstoProSport вчера в 12:30
Происшествия
Погребенную заживо женщину вытащили из могилы спустя трое суток
Экспресс газета 13:38
Здоровье
Рада приняла на внеочередном заседании закон об обязательном тестировании на СOVID-19
Депутаты Верховной Рады поддержали закон об обязательном тестировании на коронавирус всех, у кого есть признаки СOVID-19.
Украина.ру 09:19
Экономика
ЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса
ЦБ ожидает всплеска предложений и от «раздолжнителей», то есть компаний, предлагающих гражданам за некоторую плату решить проблемы с кредиторами.
РБК 09:18
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Общество
Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август
В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.
Все для Вас вчера в 06:55
Общество
Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима
Ношение защищающих рот и нос масок и перчаток станет обязательным в Санкт-Петербурге, заявил заместитель губернатора города Евгений Елин.
РБК 12:55
Экономика
После снятия ограничений товары и услуги подорожают
По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива 08:10
Общество
Власти Кубани представят план выхода из карантина 12 мая
Как проинформировала глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, на следующем заседании оперативного штаба 12 мая будет предложен дифференцированный выход из режима карантина.
Деловая газета. Юг 08:04
Экономика
Назван самый обедневший человек мира
Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:49
Общество
Широков: я могу до августа дома сидеть
Экс-футболист петербургского "Зенита" Роман Широков высказался о режиме самоизоляции, который сейчас введен в России, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 12:39