Цена на нефть марки Brent поднялась выше $ 32 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла почти на 18% до $ 32,06 за баррель.

Политика Мишустин провел совещание в режиме видеоконференции Премьер-министр России Михаил Мишустин, который лечится от коронавируса, провел по видеосвязи совещание по экономическим вопросам, сообщается на сайте правительства в четверг. 4

Общество Режим изоляции продлен в Москве до 31 мая Маски и перчатки станут обязательными при поездках на любых видах общественного транспорта, а также при посещении магазинов.

Общество В Минздраве назвали сроки активного распространения коронавируса Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире канала "Россия-24" дала прогноз по распространению коронавируса в стране. 218

Общество Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь. 280

Происшествия В Москве задержан банкир Олег Власов По данным агентства, банкир арестован в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд руб. Тверской суд Москвы арестовал банкира на срок до 6 июля 2020 года. 15

Энергетика Saudi Aramco повысила июньские цены на нефть По мнению агентства, повышение цен на саудовскую нефть дает рынку сигнал о признаках улучшения спроса на нефть. 3

Общество Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается» Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться». 1,8K

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 646

Политика Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ. 210

Экономика ЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса ЦБ ожидает всплеска предложений и от «раздолжнителей», то есть компаний, предлагающих гражданам за некоторую плату решить проблемы с кредиторами. 14

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 1K

Общество Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля. 64

Общество Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима Ношение защищающих рот и нос масок и перчаток станет обязательным в Санкт-Петербурге, заявил заместитель губернатора города Евгений Елин. 219

Общество Власти Кубани представят план выхода из карантина 12 мая Как проинформировала глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, на следующем заседании оперативного штаба 12 мая будет предложен дифференцированный выход из режима карантина. 64

Экономика Назван самый обедневший человек мира Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса. 39