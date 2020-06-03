Энергетика
Российская газетаЦена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
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с чего всё началось
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.РИА Новости02 июня в 20:48
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Баррель нефти Brent впервые после обвала нефтяного рынка поднялся в цене выше 40 долларов
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Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель
КП - Беларусьвчера в 03:25
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме.
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Лукашенко заявил, что в преддверии президентских выборов в стране (они назначены на 9 августа) у него создается впечатление, что некоторые участники кампании намерены дестабилизировать ситуацию в стране.
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Роспотребнадзор назвал безопасными занятия спортом в масках
Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для людей, заявили в Роспотребнадзоре.
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Военное дело 02:12
Общество
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В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
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США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
Ранее пресс-секретарь компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер назвал любые угрозы применения дополнительных санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" дискриминацией европейских компаний.
Российская газета 02:11
Политика
ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции
Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
Здоровье
Распространение коронавирусной инфекции в Дагестане идет на спад
Распространение коронавирусной инфекции в Дагестане идет на спад благодаря федеральной помощи и тому, что меняется отношение людей, которые поначалу не восприняли всерьез степень опасности, - заявил руководитель Дагестана Владимир Васильев.
Эхо Москвы 09:04
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ
Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня.
Ведомости 09:37
Политика
В Верховной раде раскритиковали условия МВФ для кредита Украине
«Есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом», — заявил Арахамия.
Rambler News Service 01:13
Политика
Депутат попросил СКР отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский попросил главу СКР Александра Бастрыкина отстранить руководство «Норникеля» на время расследования утечки топлива в Норильске.
Коммерсантъ 09:40
Экономика
Недельное сокращение числа новых заявок на пособие по безработице в США оказалось чуть меньше прогнозов
Среднее число заявок за последние 4 недели, менее волатильный показатель, снизилось на 324,75 тыс. - до 2,284 млн.
Финмаркет 09:16
Общество
МЧС проверит систему оповещения по всей стране
МЧС включит сирены и громкоговорители, а также планирует «замещение трансляций теле- и радиоканалов», передаёт ТАСС.
Говорит Москва вчера в 02:53
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
Общество
Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
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В Воронежской области в больнице выявили очаг коронавируса
Коронавирусная инфекция подтверждена у 13 пациентов и 14 сотрудников психиатрического отделения Бутурлиновской районной больницы в Воронежской области, информирует в четверг облправительство.
РИА Новости 07:42
Авто
Падение продаж новых автомобилей в России замедлилось в мае
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России упали в мае 2020 года на 51,8% в годовом сопоставлении (после обвала на 72,4% в апреле и роста на 4% в марте) до 63,033 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Росбалт 05:38
Происшествия
Девять детей пострадали в Чечне от сильного ветра и дождя
Девять детей пострадали в результате сильного ветра и дождя в Чеченской Республике, трое из них госпитализированы.
ТАСС 07:47
Политика
Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с новым составом правительства, которое возглавил Роман Головченко, потребовал диверсифицировать рынки сбыта.
РИА Новости 06:57
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Политика
Минобороны приступило к переброске в Забайкалье полевого госпиталя
RT на русском 07:52
Авто
Названо лучшее время для покупки автомобиля
Эксперты советуют не откладывать покупку автомобиля. Ближайшие недели — самое удачное время для приобретения автомобиля.
Тарантас Ньюс 01:53
Общество
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Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск, где выявлено около 1 200 случаев заражения коронавирусом, в том числе на стратегических оборонных предприятиях.
ТАСС 07:45
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Стало известно, когда в регионе планируют открыть отели и рестораны
С 15 июня в Калининградской области планируют открыть музеи, гостиницы, пляжи, набережные и рестораны.
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Московского водителя лишили прав за «бесконтактное» ДТП
Водитель пытался оспорить решение мирового судьи, который лишил его прав на год и два месяца по статье об оставлении места ДТП.
РИА Новости 07:39
Общество
Паломники рассказали, зачем пошли в Великорецкий крестный ход
Несмотря на все предупреждения и призывы не ходить в этом году в Крестный ход сотни паломников пришли к Трифонову монастырю.
ГТРК Вятка 04:13
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК вчера в 01:00
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия вчера в 19:00
Общество
В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Норильске
3 июня на совещании о ликвидации разлива дизельного топлива глава ведомства Евгений Зиничев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера из-за аварии на ТЭЦ-3, в результате которой произошла утечка дизельного топлива из резервуара.
РБК вчера в 14:49