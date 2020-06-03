Энергетика

BFM.ruBFM.ruЦена на нефть Brent поднялась выше $40

Впервые с 6 марта цена на августовские фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE поднялась выше 40 долларов за баррель.
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Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.
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