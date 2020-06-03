Энергетика
BFM.ruЦена на нефть Brent поднялась выше $40
Впервые с 6 марта цена на августовские фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE поднялась выше 40 долларов за баррель.
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с чего всё началось
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.РИА Новости02 июня в 20:48
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Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель
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