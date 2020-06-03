Впервые с 6 марта цена на августовские фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE поднялась выше 40 долларов за баррель.

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по использованию масок в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса. 208

Футбол Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом» Бразильский футбольный клуб "Коринтианс" на своем официальном сайте объявил об уходе из команды экс-форварда московского ЦСКА Вагнера Лава.

Кино Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook. 1,4K

Общество Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". 560

Общество Умерла жена телеведущего Андрея Норкина Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии. 1,6K

Игры Некоторым фанатам не понравился трейлер симулятора Project Cars 3 В результате глава Slightly Mad Studios Ян Белл вынужден был обратиться к фанатам, он успокоил их и заверил, что в игре будет «та же базовая физика», только улучшенная. 3

Футбол Футболист лишился работы после жесткой критики жены в адрес протестующих Футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" разорвал контракт с полузащитником Александаром Катаи, сообщается на официальном сайте команды.

Здоровье В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли. 50

Общество Суд запретил Варваре Карауловой гулять по ночам Кунцевский суд Москвы установил административный надзор за Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и освобождена условно-досрочно, сообщил адвокат Сергей Бадамшин. 502

Общество Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей. 132

Общество Мэр Миннеаполиса расплакался возле гроба Джорджа Флойда Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей не сдержал эмоций и пустил слезы в ходе церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, который погиб при задержании полицией. 16

Хоккей Панарин ответил пытающимся очернить его «негодяям и подхалимам» Игрок отметил, что некоторые «негодяи и подхалимы» пытаются очернить его и уличить в нелюбви к родине.

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 3,5K

Происшествия В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток. 179

Политика В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. 243

Футбол Сегодня «Фрайбург» встретится с менхенгладбахской «Боруссией» «Фрайбург» занимает восьмое место в турнирной таблице и имеет теоретические шансы занять шестое место, которое даёт право участвовать в квалификации Лиги Европы, поэтому хозяева также будут настроены на победу.