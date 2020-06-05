Энергетика

ГородовойГородовойЦена нефти Brent превысила $41 за баррель

В последний раз цена Brent находилась на этом уровне 6 марта 2020 года. К 12:13 по московскому времени нефть марки Brent росла на 3 % — до $41,18 за баррель. При этом нефть сорта WTI торговалась на уровне 38,59 долларов за баррель, что на 2,3 % превысило уровень закрытия предыдущих торгов.
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Цена нефти Brent превысила $42 за баррель в преддверии заседания ОПЕК+

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Нефть перемещается в более высокий коридор $39-42

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Проголосовать онлайн по конституции хотят более 61 тысячи граждан

Центризбирком России принял 61 518 заявлений от граждан о желании проголосовать по закону о поправке к конституции с помощью дистанционного электронного голосования и по месту пребывания в рамках механизма «Мобильный избиратель».
BFM.ru 13:15
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Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти

Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля в рамках соглашения стран ОПЕК+.
Lenta.ru 21:37
Происшествия

Экскаватор АЛРОСА сгорел на Нюрбинском ГОК в Якутии

Якутия 24 21:13
Происшествия

Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом

Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
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Политика

Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов

Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
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Общество

«Норникель» берет аварию на себя

Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в 10 млрд руб. Компания берет все расходы на себя, не придется потратить "ни рубля бюджетных средств", заверил господин Потанин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации с разливом топлива ТЭЦ-3.
Коммерсантъ вчера в 09:48
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Игры

В шутере MOBA Crucible закрывают два из трех режимов игры

Студия Relentless, являющаяся партнером Amazon и разработчиком нового шутера MOBA Crucible сообщает, что два из трех предложенных режимов игры закрываются.
Goroday.ru 16:43
Происшествия

Украинские пограничники поймали приплывших на лодке жителей ЛНР

Украинские пограничники поймали нескольких жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), приплывших на лодке.
Lenta.ru 12:16
Общество

Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу

Ранее в субботу американский университет Джона Хопкинса удалил статистику по Бразилии после прекращения публикования сведений Минздравом страны.
РБК 19:29
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Общество

Онищенко поддержал снятие мер по коронавирусу в Москве

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что поддерживает выход из карантина в стране.
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
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Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская повеселили подписчиков под хит Пугачевой

Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко поделился с подписчиками очередным юмористическим видеороликом, в котором также приняла участие его супруга Яна Рудковская.
РИА Новости вчера в 12:59
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Общество

Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник вчера в 08:21
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Экономика

Wildberries заметил рост покупок товаров для рыбалки и охоты

Среди товаров для охоты на 85% выросли продажи палаток, чаще россияне стали покупать и спальники — их продажи увеличились на 83%.
РБК 19:24
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Общество

Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус

Коронавирус обнажил первобытные страхи людей — риск заразиться посеял панику среди арендодателей.
Lenta.ru 17:04
Происшествия

В ходе акций протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских

Двадцать три полицейских получили ранения в ходе столкновений с протестующими против расового неравенства, прошедших в Лондоне за последние несколько дней.
ТАСС 19:14
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Здоровье

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
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Экономика

Инвесторы подали иск к Мосбирже из-за отрицательной цены нефти WTI

Напомним, 20 апреля на фоне падения мирового спроса на нефти котировки фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории упали до отрицательных значений.
Коммерсантъ вчера в 08:06
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Хоккей

Кагарлицкий — о сезоне в СКА: Иногда думал завершить карьеру

Форвард «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий рассказал о прошлом сезоне, который он провел в петербургском СКА.
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Футбол

В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав

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Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva

Как ранее сообщали «Автоновости дня», до 2028 года «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
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Космос

«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора

Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на устройство для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
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Общество

Минюст признал законными указы Собянина о мерах против коронавируса

Министерство юстиции признало обоснованными и соразмерными угрозе ограничения, которые были введены на территории России на фоне распространения коронавируса COVID-19.
РБК вчера в 16:54
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Политика

Премьер Польши надеется на рост военного контингента США в государстве

Польша рассчитывает на усиление американского военного контингента в республике, однако решение остается за президентом США Дональдом Трампом, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Экономика сегодня 07:25
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Общество

Доктор Комаровский дал рекомендацию переболевшим коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил о том, что люди, которые уже переболели коронавирусной инфекцией и смогли излечиться от заболевания, все равно должны соблюдать все меры предосторожности в условиях тяжелой эпидемиологической ситуации.
Комсомольская правда 21:19
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
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НАТО готовится к возможной второй волне пандемии коронавируса

НАТО разрабатывает план оказания помощи членам альянса и партнерам на случай второй волны пандемии коронавируса.
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Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
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Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
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Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
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