Энергетика

Вести ФМВести ФМЦена на нефть Brent поднялась выше $41 за баррель

Мировые цены на нефть поднимаются на новостях о проведении встречи ОПЕК+. Фьючерсы на смесь Brent торгуются выше$ 41 за баррель, за бочку WTI дают больше $38.
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Цена нефти Brent превысила $42 за баррель в преддверии заседания ОПЕК+

RT на русском05 июня в 13:50

Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель

Коммерсантъ05 июня в 09:27

Цена на нефть Brent поднялась выше $42 за баррель

Росбалт05 июня в 09:23

Цена барреля Brent превысила $42 впервые с 6 марта

Право.ру05 июня в 09:52

Цена нефти Brent превысила $42 в ожидании встречи ОПЕК+

РБК05 июня в 08:48

Цена Brent превысила $42 за баррель впервые с 6 марта

ТАСС05 июня в 09:01

Россия и Саудовская Аравия разогнали цены на нефть

Lenta.ru05 июня в 06:30
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Макгрегор заявил о завершении карьеры

RT на русском 01:27
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
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Общество

Данные оперштаба по коронавирусу: темп прироста стабильно снижается

Суточный прирост выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в России держится примерно на одном уровне уже третью неделю, темп прироста стабильно снижается и сейчас составляет 1,97 процента.
Вести.Ru вчера в 03:56
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Здоровье

В РКБ дополнительно развернули 40 коек для больных коронавирусом

В РКБ дополнительно развернули 40 коек для больных коронавирусом.
ГТРК Алания 03:10
Происшествия

В Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, есть жертвы

В Пярнуском уезде Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу департамента полиции и погранохраны.
Газета.Ru 04:50
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
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Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске

Коммерсантъ 02:55
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Шоу-бизнес

Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет

Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя.
Что происходит 05 июня в 04:30
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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times 05 июня в 09:14
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Политика

Foreign Policy: Происходящее в США — праздник для противников Вашингтона

Противники же США, напротив, в полном восторге от происходящего, пишет Кит Джонсон в статье, опубликованной 4 июня в Foreign Policy.
REGNUM 05 июня в 05:38
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Общество

РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропуски

Цифровые пропуски, обязательные для поездок на транспорте в Москве, могут отменить с 14 июня, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:13
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Общество

Коронавирус выявлен у 14 человек в Республике Крым

Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 438 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 313 пациентов, 14 человек скончались.
Новый Севастополь 03:07
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Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
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Авто

«ГАЗ» может выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia

Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 05 июня в 03:49
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Общество

Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник 05 июня в 08:21
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Политика

Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

Президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей, считает бывший министр юстиции страны Елена Лукаш.
Газета.Ru 03:27
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Происшествия

В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО

REGNUM вчера в 11:08
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Единоборства

Нуньес защитила титул на турнире UFC 250

В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 250, в главном поединке которого встречались Аманда Нуньес и Фелиция Спенсер.
Российская газета 03:04
Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском вчера в 14:27
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Происшествия

Депутата Рады избили на заправке

Заславский является членом фракции «Слуга народа», а также членом комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Lenta.ru вчера в 13:42
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Гаджеты

OPPO подтвердила грядущий выход на рынок смарт-телевизоров

Китайская компания OPPO, один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, опубликовала инфографику в честь годовщины усилий по коммерциализации решений 5G на родном рынке.
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Происшествия

В Москве ограбили сыровара Сироту

В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота.
Московский Комсомолец 04:23
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Общество

Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры

Ридус 05 июня в 15:41
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Политика

Российский МИД не исключает провокаций НАТО во время парада Победы

По словам Грушко, Москва пока не видит готовности организации отказаться от проведения крупных военных учений у российских границ.
Эхо Москвы вчера в 08:31
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Общество

Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября

Новости Перми 05 июня в 02:05
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Политика

Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США

Российский сенатор Алексей Пушков назвал бредом заявления экс-посла США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
Российская газета 01:39
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Происшествия

Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения

Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера были ранены, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней.
Вести.Ru вчера в 22:12
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Здоровье

57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 05 июня в 02:26
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Авто

Опубликован рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»

Самыми проблемными признаны вариаторы компании Nissan: из десяти моделей с капризными коробками передач сразу шесть моделей японской фирмы 2012-2015 годов выпуска — Sentra, Versa Note, Pathfinder, Maxima, Rogue и Infiniti QX60.
Motor вчера в 08:15
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В ДНР на двух шахтах произошли ЧП

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