Мировые цены на нефть поднимаются на новостях о проведении встречи ОПЕК+. Фьючерсы на смесь Brent торгуются выше$ 41 за баррель, за бочку WTI дают больше $38.

Цена на нефть Brent поднялась выше $41 за баррель

Общество Данные оперштаба по коронавирусу: темп прироста стабильно снижается Суточный прирост выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в России держится примерно на одном уровне уже третью неделю, темп прироста стабильно снижается и сейчас составляет 1,97 процента. 31

Происшествия В Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, есть жертвы В Пярнуском уезде Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу департамента полиции и погранохраны.

Кино Скончался актер Михаил Кокшенов Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24». 1,5K

Общество Коронавирус выявлен у 14 человек в Республике Крым Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 438 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 313 пациентов, 14 человек скончались. 91

Здоровье Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. 625

Общество Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии. 2,6K

Единоборства Нуньес защитила титул на турнире UFC 250 В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 250, в главном поединке которого встречались Аманда Нуньес и Фелиция Спенсер.

Происшествия Депутата Рады избили на заправке Заславский является членом фракции «Слуга народа», а также членом комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. 1

Гаджеты OPPO подтвердила грядущий выход на рынок смарт-телевизоров Китайская компания OPPO, один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, опубликовала инфографику в честь годовщины усилий по коммерциализации решений 5G на родном рынке.

Происшествия В Москве ограбили сыровара Сироту В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота. 2

Происшествия Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера были ранены, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней. 29

Здоровье 57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко. 241