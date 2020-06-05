Энергетика
Вести ФМЦена на нефть Brent поднялась выше $41 за баррель
Мировые цены на нефть поднимаются на новостях о проведении встречи ОПЕК+. Фьючерсы на смесь Brent торгуются выше$ 41 за баррель, за бочку WTI дают больше $38.
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Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
RT на русском 01:27
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
Данные оперштаба по коронавирусу: темп прироста стабильно снижается
Суточный прирост выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в России держится примерно на одном уровне уже третью неделю, темп прироста стабильно снижается и сейчас составляет 1,97 процента.
Вести.Ru вчера в 03:56
Здоровье
В РКБ дополнительно развернули 40 коек для больных коронавирусом
В РКБ дополнительно развернули 40 коек для больных коронавирусом.
ГТРК Алания 03:10
Происшествия
В Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, есть жертвы
В Пярнуском уезде Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу департамента полиции и погранохраны.
Газета.Ru 04:50
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Коммерсантъ 02:55
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет
Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя.
Что происходит 05 июня в 04:30
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times 05 июня в 09:14
Политика
Foreign Policy: Происходящее в США — праздник для противников Вашингтона
Противники же США, напротив, в полном восторге от происходящего, пишет Кит Джонсон в статье, опубликованной 4 июня в Foreign Policy.
REGNUM 05 июня в 05:38
Общество
РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропуски
Цифровые пропуски, обязательные для поездок на транспорте в Москве, могут отменить с 14 июня, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:13
Общество
Коронавирус выявлен у 14 человек в Республике Крым
Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 438 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 313 пациентов, 14 человек скончались.
Новый Севастополь 03:07
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
Авто
«ГАЗ» может выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 05 июня в 03:49
Общество
Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник 05 июня в 08:21
Политика
Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей, считает бывший министр юстиции страны Елена Лукаш.
Газета.Ru 03:27
Происшествия
В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО
REGNUM вчера в 11:08
Единоборства
Нуньес защитила титул на турнире UFC 250
В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 250, в главном поединке которого встречались Аманда Нуньес и Фелиция Спенсер.
Российская газета 03:04
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском вчера в 14:27
Происшествия
Депутата Рады избили на заправке
Заславский является членом фракции «Слуга народа», а также членом комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Lenta.ru вчера в 13:42
Гаджеты
OPPO подтвердила грядущий выход на рынок смарт-телевизоров
Китайская компания OPPO, один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, опубликовала инфографику в честь годовщины усилий по коммерциализации решений 5G на родном рынке.
3DNews 01:01
Происшествия
В Москве ограбили сыровара Сироту
В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота.
Московский Комсомолец 04:23
Общество
Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры
Ридус 05 июня в 15:41
Политика
Российский МИД не исключает провокаций НАТО во время парада Победы
По словам Грушко, Москва пока не видит готовности организации отказаться от проведения крупных военных учений у российских границ.
Эхо Москвы вчера в 08:31
Общество
Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября
Новости Перми 05 июня в 02:05
Политика
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Российский сенатор Алексей Пушков назвал бредом заявления экс-посла США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
Российская газета 01:39
Происшествия
Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения
Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера были ранены, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней.
Вести.Ru вчера в 22:12
Здоровье
57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 05 июня в 02:26
Авто
Опубликован рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»
Самыми проблемными признаны вариаторы компании Nissan: из десяти моделей с капризными коробками передач сразу шесть моделей японской фирмы 2012-2015 годов выпуска — Sentra, Versa Note, Pathfinder, Maxima, Rogue и Infiniti QX60.
Motor вчера в 08:15
Происшествия
В ДНР на двух шахтах произошли ЧП
Интерфакс 04:18