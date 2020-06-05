Энергетика
Вести ФМЦена на нефть Brent поднялась выше $41 за баррель
Мировые цены на нефть поднимаются на новостях о проведении встречи ОПЕК+. Фьючерсы на смесь Brent торгуются выше$ 41 за баррель, за бочку WTI дают больше $38.
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с чего всё началось
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:59 мск.ТАСС05 июня в 05:00
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Православные христиане отмечают день Святой Троицы
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В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов
Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
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ФАН вчера в 20:57
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Мюллер установил рекорд Бундеслиги
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер записал в свой актив результативную передачу в матче 30-го тура Бундеслиги против «Байера» (4:2). Для него это был 20-й пас за сезон в чемпионате Германии.
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Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в Instagram снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 18:30
Происшествия
На набережной в Уфе провалился грунт
В Уфе на проезжей части Набережной реки Белой, в районе Бельского моста, произошёл провал грунта, сообщили в столичном управлении гражданской защиты.
Аргументы и Факты - Уфа 00:36
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В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава
В Кемеровской области при испытании оборудования тяжелые травмы получил заместитель начальника пожарно-спасательной части в городе Анжеро-Судженск.
Российская газета 03:33
Общество
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В Московской области впервые с начала пандемии количество выписавшихся из больниц после COVID-19 превысило число госпитализированных, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
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Goroday.ru вчера в 17:19
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Стало известно о планах властей Москвы отменить цифровые пропуска
Как стало известно, об отмене пропускного режима столичные власти могут объявить в понедельник, 8 июня.
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Абитуриенты будут поступать в военные вузы в 2020 году, не выезжая из регионов
"В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России будет проведен в регионах проживания абитуриентов, без приезда курсантов в вуз", - сказали в Минобороны.
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Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
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Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
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В России зафиксированы 8984 новых случая коронавируса
В России зафиксированы 8984 новых случая коронавируса в 84 регионах.
BFM.ru 03:45
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REGNUM 05 июня в 03:32
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Эрик ван де Бек уличил западные СМИ в предвзятости по делу MH17
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В России за сутки умерли 134 пациента с коронавирусом
В России за сутки зафиксировано 134 летальных случая среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:38
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В Москве ещё 2283 пациента вылечились от коронавируса
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В Подмосковье загорелся склад в киногородке
В подмосковном поселке Горки Ленинские произошел пожар на складе.
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Коммерсантъ 04 июня в 10:04