Энергетика

Вести ФМВести ФМЦена на нефть Brent поднялась выше $41 за баррель

Мировые цены на нефть поднимаются на новостях о проведении встречи ОПЕК+. Фьючерсы на смесь Brent торгуются выше$ 41 за баррель, за бочку WTI дают больше $38.
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Цена нефти Brent поднялась выше $41

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:59 мск.
ТАСС05 июня в 05:00

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Цена нефти Brent превысила $42 за баррель в преддверии заседания ОПЕК+

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Россия и Саудовская Аравия разогнали цены на нефть

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Цена на нефть Brent поднялась выше $42 за баррель

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Цена Brent превысила $42 за баррель впервые с 6 марта

ТАСС05 июня в 09:01

Нефть дорожает на фоне ожиданий даты встречи ОПЕК+

Коммерсантъ05 июня в 01:20
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Общество

Коронавирус выявлен у 14 человек в Республике Крым

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Новый Севастополь 03:07
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Общество

В России за сутки выявили 8 984 новых случая заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в РФ составило 8 984, всего в России заразились 467 673 человека.
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
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Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске

Коммерсантъ 02:55
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Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
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Политика

Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов

Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23
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Общество

Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске

Национальная служба новостей 05 июня в 10:25
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Политика

Forbes составил рейтинг самых защищенных от коронавируса стран

Издание Forbes подготовило рейтинг самых защищенных стран от коронавируса. На первом месте оказалась Швейцария, на последнем — Южный Судан.
ФАН вчера в 20:57
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Футбол

Мюллер установил рекорд Бундеслиги

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер записал в свой актив результативную передачу в матче 30-го тура Бундеслиги против «Байера» (4:2). Для него это был 20-й пас за сезон в чемпионате Германии.
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Общество

В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

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Происшествия

На набережной в Уфе провалился грунт

В Уфе на проезжей части Набережной реки Белой, в районе Бельского моста, произошёл провал грунта, сообщили в столичном управлении гражданской защиты.
Аргументы и Факты - Уфа 00:36
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Происшествия

В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава

В Кемеровской области при испытании оборудования тяжелые травмы получил заместитель начальника пожарно-спасательной части в городе Анжеро-Судженск.
Российская газета 03:33
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Общество

Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье

В Московской области впервые с начала пандемии количество выписавшихся из больниц после COVID-19 превысило число госпитализированных, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 03:47
Общество

Илья Азар вышел из спецприемника

Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар вышел из спецприемника после 10 суток ареста.
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Киберспорт

PlayWay анонсировала выход нового ролевого Ninja Simulator

В издательстве PlayWay объявили о грядущем выходе ролевого боевика Ninja Simulator, разрабатываемого в студии RockGame.
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Общество

Стало известно о планах властей Москвы отменить цифровые пропуска

Как стало известно, об отмене пропускного режима столичные власти могут объявить в понедельник, 8 июня.
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Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
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Общество

Абитуриенты будут поступать в военные вузы в 2020 году, не выезжая из регионов

"В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России будет проведен в регионах проживания абитуриентов, без приезда курсантов в вуз", - сказали в Минобороны.
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Макгрегор заявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
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Мурашко рассказал, когда в России может начаться вакцинация от гриппа

Москва, 6 июня 2020, 16:02 — REGNUM В Российской Федерации уже в августе текущего года может начаться вакцинация от гриппа.
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Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости вчера в 10:19
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Общество

В России зафиксированы 8984 новых случая коронавируса

В России зафиксированы 8984 новых случая коронавируса в 84 регионах.
BFM.ru 03:45
Политика

Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов

Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM 05 июня в 03:32
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Политика

Эрик ван де Бек уличил западные СМИ в предвзятости по делу MH17

Западные СМИ не заинтересованы в поиске правды по делу о крушении Boeing MH17 над Украиной летом 2014 года.
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В России за сутки умерли 134 пациента с коронавирусом

В России за сутки зафиксировано 134 летальных случая среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Общество

В Москве ещё 2283 пациента вылечились от коронавируса

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Происшествия

В Подмосковье загорелся склад в киногородке

В подмосковном поселке Горки Ленинские произошел пожар на складе.
РБК вчера в 23:14
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Авто

Lexus ES 250 получил версию F Sport

Технически версия F Sport не отличается от базового Lexus ES 250 и оснащается 200-сильным 2,5-литровым бензиновым мотором в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Коммерсантъ 04 июня в 10:04
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