Энергетика

РосбалтРосбалтЦена на нефть Brent поднялась выше $42 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают расти, причем августовский фьючерс на североморскую нефтяную смесь Brent впервые с 6 марта нынешнего года превысил $42 за баррель. Так, по состоянию на 15:42 мск стоимость нефти Brent выросла на 6,2% до $42,48 за баррель.
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Цена нефти Brent превысила $42 за баррель в преддверии заседания ОПЕК+

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Нефть продолжает дорожать на 5% на новостях вокруг ОПЕК+

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Цена нефти Brent превысила $42 в ожидании встречи ОПЕК+

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Нефть Brent поднялась выше $42 впервые за три месяца

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Цена Brent превысила $42 за баррель впервые с 6 марта

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Нефть дорожает на фоне ожиданий даты встречи ОПЕК+

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Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
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Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
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RuNews24.ru вчера в 21:26
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Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА

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Общество

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Шоу-бизнес

Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

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Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
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Общество

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Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
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«Ведьмак»: Цветные эльфы, гномы и дриады на ранних концептах сериала The Witcher от Netflix

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Обнародованы цена и параметры смартфона Xiaomi Redmi 9

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Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Петербурге

Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения легковых автомобилей Ferrari и Volkswagen Polo в Санкт-Петербурге.
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В продажу поступил конкурент Toyota Hilux из Китая

Самый большой пикап в модельной линейке Great Wall позиционируется как прямой конкурент японского Toyota Hilux.
Новые автомобили 06 июня в 01:19
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3 нововведения, которые изменят жизнь водителей

В России в ближайшее время изменится жизнь миллионов автомобилистов.
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Пригожин в соцсети ответил на совет не позориться

News.ru вчера в 22:20
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Парадные расчеты армий стран СНГ готовятся пройти по Красной площади

Приглашены парадные расчеты 19 стран, в том числе из стран Содружества. Как проходят репетиции, узнали корреспонденты телеканала «МИР 24».
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За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
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Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило семь миллионов человек

Во всем мире число случаев заражения новым типом коронавируса превысило семь миллионов.
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Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
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Происшествия

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Энергетика

ФАС вынесла предостережение главе Независимого топливного союза

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Житель Пальмиры рассказал о принуждении к сотрудничеству боевиками

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Kia раскрыл технические детали нового седана Kia K5 для России

Компания Kia подготовила к дебюту на российском рынке новый седан Kia K5.
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АЕК под руководством Карреры сыграл вничью с «Панатинаикосом»

В следующем туре АЕК в гостях сыграет против ОФИ, а Панатинаикос на своем поле встретится с ПАОКом.
Советский спорт вчера в 16:36
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Определено, как коронавирус проникает в мозг человека

Немецкие молекулярные биологи пояснили, что новая коронавирусная инфекция попадает в человеческий мозг через обонятельные рецепторы носа, проникая через них внутрь центральной нервной системы.
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