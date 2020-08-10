Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена на нефть Brent поднялась выше $44 за баррель

Котировки поднялись на 1,10% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 1,48%, до $41,83 за баррель. Отметим, что оба фьючерса подорожали после падения стоимости в прошлую пятницу, 7 августа.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

Нефть вернулась к $45 за баррель

REGNUM12:15
RT на русском

Как снижение буровой активности в мире может повлиять на стоимость нефти

RT на русском12:05
URA.Ru

Новости кризиса 10 августа. Россияне могут рассчитывать на новую выплату, нефтяному рынку грозит война цен

URA.Ru00:02
Российская газета

Нефть марки Brent подорожала после снижения цен в пятницу

Российская газета03:14
Интерфакс

Brent подорожала до $44,89 за баррель

Интерфакс01:45
Московский Комсомолец

Нефть перешла к росту на новостях от Трампа

Московский Комсомолец02:00
ПРАЙМ

Нефть продолжает дорожать в ожидании роста спроса

ПРАЙМ11:45

Британцы выбрали лучшего Джеймса Бонда всех времен

Британское издание Radio Times провело очередной опрос, целью которого состояла в том, чтобы выяснить, кто из актеров, сыгравших роль "агента 007", персонажа, созданного английским писателем Яном Флемингом, является любимцем современной зрительской аудитории Соединенного Королевства.
Британцы выбрали лучшего Джеймса Бонда всех времен
Российская газета11:10
1

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства
Коммерсантъ12:12
29

Арбитр VAR объяснил, почему не подсказал судье Казарцеву не назначать пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, работавший на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» (2:2), объяснил, почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
RT на русском14:56

Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов, в том числе рассматривается вопрос статуса крымско-татарского народа как коренного.
Моя Москва.онлайнвчера в 12:18
84

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости08:41
300

КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

Единый кандидат от оппозиции и главный соперник Александра Лукашенко по выборам в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла оказаться жертвой покушения, сообщает глава КГБ республики Валерий Вакульчик.
CT news14:39
503