Цена на нефть Brent поднялась выше $44 за баррель

Котировки поднялись на 1,10% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 1,48%, до $41,83 за баррель. Отметим, что оба фьючерса подорожали после падения стоимости в прошлую пятницу, 7 августа.