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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена на нефть Brent поднялась выше $44 за баррель

Котировки поднялись на 1,10% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 1,48%, до $41,83 за баррель. Отметим, что оба фьючерса подорожали после падения стоимости в прошлую пятницу, 7 августа.В источнике
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REGNUM

Нефть продолжит расти после сокращения добычи в Ираке — Commerzbank

REGNUMвчера в 15:43
URA.Ru

Новости кризиса 10 августа. Россияне могут рассчитывать на новую выплату, нефтяному рынку грозит война цен

URA.Ruвчера в 00:02
ПРАЙМ

Нефть продолжает дорожать в ожидании роста спроса

ПРАЙМвчера в 11:45
Российская газета

Нефть марки Brent подорожала после снижения цен в пятницу

Российская газетавчера в 03:14
Интерфакс

Brent подорожала до $44,89 за баррель

Интерфаксвчера в 01:45
Московский Комсомолец

Нефть перешла к росту на новостях от Трампа

Московский Комсомолецвчера в 02:00
RT на русском

Как снижение буровой активности в мире может повлиять на стоимость нефти

RT на русскомвчера в 12:05

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России
RT на русскомвчера в 01:27
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Сенатор из США предупредил о возможных санкциях против Лукашенко

Вашингтон, 11 августа 2020, 01:06 — REGNUM Власти Белоруссии должны аннулировать результаты подсчетов при голосовании на президентских выборах и провести новый подсчет или устроить новые выборы в республике, иначе против президента Белоруссии Александра Лукашенко могут быть восстановлены санкции США и ЕС.
REGNUM18:06

Газизов призвал пожизненно отстранить Казарцева и Еськова

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов призвал применить суровые санкции в виде пожизненного отстранения от судейства к арбитрам Василию Казарцеву и Алексею Еськову, обслуживавшим матч «красно-белых» с «Сочи» в 1-м туре РПЛ (2:2).
Metaratingsвчера в 10:45
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В втором полугодии тарифы за услуги ЖКХ в России вырастут на 4%

Стоящий во главе антимонопольной службы Виталий Королев подтвердил, что уже во второй половине 2020 гражданам придется платить за коммуналку больше в среднем на 4%. Обусловлен такой показатель размером инфляции, прогнозируемым на текущий год.
Актуальные Новости8 августа в 05:19
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Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratingsвчера в 12:20

Глава Пентагона заявил о переброске войск США к границам России

Соединенные Штаты будут перебрасывать войска на восток, к границам России, чтобы помочь союзникам по Североатлантическому альянсу "сдерживать" Москву, сказал на днях в эфире телеканала Fox News глава американского военного ведомства Марк Эспер.
Газета.Ruвчера в 08:58
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Эксперты допустили отключение интернета в Белоруссии извне

Доцент кафедры телекоммуникационных систем Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ), кандидат технических наук Александр Шаромок не исключил возможность заблокировать интернет в Белоруссии извне.
РБК17:33
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Тропический шторм «Чанми» легонько затронет только часть Сахалина

По словам главы метеорологической службы Бориса Кубая, траектория вихря может напоминать траекторию предшественника, и он может быстро пройти над акваторией Японского моря, затронув восточную и южную части Приморского края.
Evo-rus.comвчера в 08:16
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