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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена на нефть Brent поднялась выше $44 за баррель

Котировки поднялись на 1,10% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 1,48%, до $41,83 за баррель. Отметим, что оба фьючерса подорожали после падения стоимости в прошлую пятницу, 7 августа.В источнике
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REGNUM

На рынке нефти возрастает дефицит — UBS

REGNUM15:14
RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:15
Российская газета

Нефть марки Brent подорожала после снижения цен в пятницу

Российская газета03:14
Интерфакс

Brent подорожала до $44,89 за баррель

Интерфакс01:45
Комсомольская правда

Аналитик спрогнозировал курс рубля до конца лета

Комсомольская правда10:37
Московский Комсомолец

Нефть перешла к росту на новостях от Трампа

Московский Комсомолец02:00
URA.Ru

Новости кризиса 10 августа. Россияне могут рассчитывать на новую выплату, нефтяному рынку грозит война цен

URA.Ru00:02

КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

Единый кандидат от оппозиции и главный соперник Александра Лукашенко по выборам в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла оказаться жертвой покушения, сообщает глава КГБ республики Валерий Вакульчик.
CT news14:39
521

США предупреждают Сербию: закупки китайского вооружения несут риски

Белград, 10 августа 2020, 17:54 — REGNUM Решение о закупке военной и оборонительной техники каждая суверенная страна принимает самостоятельно, однако её правительство должно осознавать, какие краткосрочные и долгосрочные риски несут сделки с китайскими производителями вооружения.
REGNUM10:54

Вклады потянуло на биржу

Интерес банков к привлечению депозитов будет умеренным: в ближайшие месяцы спрос на кредиты, скорее всего, останется низким, банки столкнутся со снижением доходности по кредитам, нового масштабного оттока вкладчиков не ожидается - все это не благоприятствует росту ставок по вкладам.
Российская газета15:12
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Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное дело00:03
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Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газета23:00
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«Знай свою историю»: в Call of Duty: Warzone тизерят Black Ops

Как выглядят подобные глитчи «Знай свою историю» (на английском) «Обречены на её повторение» (на русском) Более крупные тизеры новой Black Ops, по слухам, начнутся 10 августа, однако полноценный показ шутера состоится позже.
Игромания.ру8 августа в 03:48

Первый канал расскажет о судебном иске адвоката Добровинского к дочери

Российский телеведущий Дмитрий Борисов расскажет в понедельник, 10 августа на Первом канале в программе «Эксклюзив» историю известного адвоката Александра Добровинского, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе телеканала.
ФАН08:02
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