Нефть дорожает на фоне мер Ирака по снижению нефтедобычи
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Мировой рынок нефти начал новую торговую неделю активным ростом. Избежать падения нефтяным котировкам позволили прогнозы «Saudi Aramco» по спросу на энергоносители и меры Ирака по сокращению добычи сырья. Об этом сообщают аналитики торговых площадок в понедельник, 10 августа.В источнике
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