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ГЛАС.RU
ГЛАС.RU

Нефть дорожает на фоне мер Ирака по снижению нефтедобычи

Мировой рынок нефти начал новую торговую неделю активным ростом. Избежать падения нефтяным котировкам позволили прогнозы «Saudi Aramco» по спросу на энергоносители и меры Ирака по сокращению добычи сырья. Об этом сообщают аналитики торговых площадок в понедельник, 10 августа.В источнике
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REGNUM

Нефть продолжит расти после сокращения добычи в Ираке — Commerzbank

REGNUMвчера в 15:43
RT на русском

Как снижение буровой активности в мире может повлиять на стоимость нефти

RT на русскомвчера в 12:05
Российская газета

Нефть марки Brent подорожала после снижения цен в пятницу

Российская газетавчера в 03:14
ПРАЙМ

Нефть продолжает дорожать в ожидании роста спроса

ПРАЙМвчера в 11:45
Московский Комсомолец

Нефть перешла к росту на новостях от Трампа

Московский Комсомолецвчера в 02:00
Интерфакс

Brent подорожала до $44,89 за баррель

Интерфаксвчера в 01:45
URA.Ru

Новости кризиса 10 августа. Россияне могут рассчитывать на новую выплату, нефтяному рынку грозит война цен

URA.Ruвчера в 00:02

У посольства Белоруссии в Москве прошло первое задержание

До первого задержания люди, поддерживающие протестующих в Белоруссии, стояли с плакатами, зажигали фонарики на смартфонах, время от времени они аплодировали и скандировали «живе, Беларусь!» и «Верни мой голос!», передавал корреспондент РИА Новости.
У посольства Белоруссии в Москве прошло первое задержание
Lenta.ruвчера в 15:50
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Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов, в том числе рассматривается вопрос статуса крымско-татарского народа как коренного.
Моя Москва.онлайн9 августа в 12:18
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США предупреждают Сербию: закупки китайского вооружения несут риски

Белград, 10 августа 2020, 17:54 — REGNUM Решение о закупке военной и оборонительной техники каждая суверенная страна принимает самостоятельно, однако её правительство должно осознавать, какие краткосрочные и долгосрочные риски несут сделки с китайскими производителями вооружения.
REGNUMвчера в 10:54
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В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД

В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД Сторонники сохранения «приговоренного» властями к отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) предприняли, вероятно, последнюю попытку его сохранения: группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла вчера на рассмотрение палаты законопроект о продлении действия этого льготного режима для малого бизнеса еще на три года — до 1 января 2024-го.
Коммерсантъ7 августа в 18:46
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Московская федерация футбола разберется в ситуации с избиением судьи

Московская федерация футбола пообещала разобраться в инциденте с бывшим игроком «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и сборной России Романом Широковым, который избил судью Никиту Данченкова во время матча любительских команд.
Известия17:59
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ruвчера в 09:43
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Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги в матче «Спартак»–«Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Известиявчера в 15:45

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газетавчера в 23:00
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Минпромторг позволит использовать старые детали при ремонте авто

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпром торга, в российском ведомстве учли пожелания и мнения автоэкспертов относительно введённого запрета на использования поддержанных или восстановленных запчастей и комплектующих в ремонте машин.
32CARS.ruвчера в 09:06
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