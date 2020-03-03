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Политика Бывшим сотрудникам ФСБ могут разрешить выезд за границу 16 декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому сотрудникам ФСБ временно запретили выезжать за границу на пять лет.

Общество Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".