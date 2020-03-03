Энергетика
РБКЦена на нефть Brent поднялась выше $52
Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель. Апрельские фьючерсы нефти WTI подорожали на 5,38% — до $47,17 за баррель.
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Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
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Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
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Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
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Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесён на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам условно
Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над устроившим стрельбу в военной части Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей.
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Россию на Евровидении представит группа Little Big
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Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы.
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Армия и оружие
Авианосец ВМС США вторгся в Средиземное море
Как указано на сайте ВМС США, данная группировка кораблей во главе с авианосцем Eisenhower якобы «проводит операцию по обеспечению безопасности на море в международных водах».
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Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
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Названы провоцирующие поломку двигателей ошибки водителей
Эксперты рассказали, какие распространенные ошибки приводят к поломке мотора автомобиля. Об этом передает информационное издание «74.ру».
Политика
Бывшим сотрудникам ФСБ могут разрешить выезд за границу
16 декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому сотрудникам ФСБ временно запретили выезжать за границу на пять лет.
Политика
Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране
Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням
Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Происшествия
Мужчину, похитившего школьницу в Иркутске, поместили в психбольницу
Мужчина с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, похитил 9-летнюю девочку и силой затолкал её в салон автомобиля.
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В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ
В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
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Украинский депутат объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы
Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев объяснил свои слова о сожалении из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
Происшествия
Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера
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Флагманский Honor View 30 Pro доступен в России для самых шустрых
Подшефный Huawei бренд Honor начал продажи в России смартфона Honor View 30 Pro. Первые партии имеют ограниченные объём.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Происшествия
Полиция в Москве проводит обыски у фанатов после массовой драки
Правоохранительные органы проводят обыски у футбольных фанатов после массовой драки в московском метро, сообщил источник РИА Новости.
Здоровье
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.