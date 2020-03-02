Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent выросла на 7,1%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 7,1%, до $53,5 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI выросла на 7,5% и находится на отметке в $48,4 за баррель.
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